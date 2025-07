A Gaza si muore per il pane e l’acqua. Raid dell’Idf in un punto di distribuzione: sei bambini morti

Colpito il campo profughi di Nuseirat, nella Striscia. A Doha i negoziati sono al palo. Oggi Tel Aviv presenterà ad Hamas una nuova mappa per il ritiro

Almeno 10 palestinesi, tra cui sei bambini, sono rimasti uccisi e altri 16 sono rimasti feriti questa mattina quando aerei militari israeliani hanno bombardato un punto di distribuzione dell’acqua nel campo profughi di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa. Le vittime sono state portate all’ospedale di Al-Awda. Tra i feriti c’erano sette bambini, in condizioni critiche. Fonti mediche hanno confermato che dall’inizio della giornata sono stati uccisi 27 palestinesi negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, 18 dei quali nella sola Nuseirat.

Negoziati al palo

Intanto a Doha il negoziato per il cessate il fuoco è fermo. Hamas ha detto no alle mappe proposte da Israele per il ritiro dei suoi soldati dalla Striscia, e li accusa di «prendere tempo». Tel Aviv sostiene che è Hamas ad avere rigettato la proposta del Qatar di un cessate il fuoco di 60 giorni con il rilascio degli ostaggi. Oggi Israele avanzerà una nuova mappa del ritiro.