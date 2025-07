Terni, 31enne incinta al nono mese cade dal secondo piano: morto il bimbo. Era appena stata dimessa dal reparto psichiatrico

La pista più accreditata è al momento quella di un tentativo di suicidio: la donna ha riportato gravi traumi, sarà operata

Una donna di 31 anni, incinta al nono mese, è precipitata dal secondo piano di un palazzo a Terni nella mattinata di oggi, domenica 13 luglio. Trasportata d’urgenza in ospedale, i medici hanno eseguito un cesareo d’emergenza, ma non è stato possibile salvare il bambino. La donna è attualmente ricoverata, in attesa di un intervento chirurgico. Secondo quanto si apprende, la 31enne è di origine albanese ma viveva a Terni da tempo con la famiglia. Le indagini della polizia sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. L’ipotesi al momento più accreditata è quella di un tentativo di suicidio, ma non si esclude alcuna pista.

L’ipotesi suicidio

Il dramma si è consumato intorno alle 9.30 del mattino, quando il marito ha dato l’allarme e la donna è stata soccorsa dal personale sanitario del 118. Le condizioni sono apparse subito critiche. La caduta dal secondo piano ha causato alla donna gravi traumi, rendendo necessario un intervento d’urgenza sia per tentare di salvare il bambino, sia per stabilizzare la madre. Fondamentali per chiarire i contorni dell’accaduto saranno le testimonianze dei vicini, eventuali riprese da videocamere di sorveglianza e il quadro clinico e psicologico della donna.

Era in cura per problemi mentali

Secondo quanto riferisce Rai News, la donna era stata dimessa proprio ieri 12 luglio dai servizi psichiatrici della Usl di Foligno dopo un lungo ricovero. Sembra che i problemi di salute mentale della donna risalgano alla prima gravidanza, tanto che a tutela del primogenito, che non vive con lei, era già intervenuto il tribunale. Nel frattempo, la donna resta ricoverata in prognosi riservata. Gli inquirenti cercheranno di raccogliere elementi utili a comprendere le motivazioni e il contesto che hanno portato a questa tragedia.