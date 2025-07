Lite tra Giuli e il Corriere della Sera. Il ministro: «Censurata una mia intervista». La replica del quotidiano: «In realtà ce l’ha negata»

Il battibecco tra il titolare del Mic e il quotidiano di via Solferino a suon di note stampa e sui social

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha accusato il Corriere della Sera di aver censurato un’intervista a tutto campo, che avrebbe dovuto contenere anche la replica a un editoriale di Ernesto Galli della Loggia sulla cultura di destra, pubblicato lo scorso sabato sul quotidiano di via Solferino. «In un primo momento – ha scritto il ministro in un post su Facebook – dal Corriere mi chiedono una replica a un editoriale velenoso sulla cultura di destra scritto da Galli della Loggia, poi cambiano idea virando su un’intervista a tutto campo, con la prima domanda proprio su Galli della Loggia. Ma siccome la risposta alla domanda non piace decidono di non pubblicare l’intervista». E la pubblica lui, sul suo canale Facebook. Accuse a cui il Corriere ha prontamente replicato.

«Nessuna censura, ci ha negato l’intervista»

«Dieci giorni fa avevamo chiesto intervista al ministro su quanto accadeva al ministero ma ce l’ha negata», ha dichiarato la direzione del quotidiano all’Adnkronos. Prosegue la nota: «Domenica il ministro ha accettato intervista ma si è concentrato su un editoriale critico sulla politica culturale del professor Galli Della Loggia in cui si rispondeva esclusivamente chiedendo le sue dimissioni da un incarico culturale con un contorno di insulti. Al ministro è stato chiesto di replicare con una lettera alle accuse politiche del professor Galli. Nessuna censura. Lui ha rifiutato. Se cambierà idea siamo pronti a pubblicarla. Il resto è una polemica pretestuosa e senza fondamento. Del resto nell’intervista si nega anche l’evidenza rispetto a quanto sta accadendo nel suo ministero».

L’editoriale di Galli della Loggia

Nell’editoriale intitolato “Cultura, lo scatto della destra non c’è” Galli della Loggia critica il cosiddetto “amichettismo“, a destra. «Egemonia non vuol dire, infatti, avere una lista di posti a disposizione e cominciare a riempirli sostituendo gli amichetti degli altri con i propri, all’insegna del fatidico “levati tu che mi ci metto io”», scrive l’editorialista. «In quanto maggioranza di governo la destra, ad esempio, è per legge la padrona della Rai, vale a dire, come sempre ci viene ricordato, della più grande industria culturale del Paese. Ebbene, mai come oggi la Rai appare un polveroso deserto di idee, una cosa che con la cultura, tranne alcuni programmi di ultranicchia non ha nulla a che fare. Al suo posto, lotte continue e furibonde per la poltrona di megadirettore galattico, di vice caporedattore aggiunto, fino allo sgabello di cameriere in prova alla mensa di via Asiago», riporta Galli della Loggia. «E così un po’ di coraggio e di ambizione è stato costretto a mostrarlo il solo ministro Valditara, imbarcandosi nella perigliosa impresa di dar vita niente di meno che a nuove Indicazioni per la scuola italiana dell’obbligo. Lo ha fatto — come è sempre accaduto, sempre in tutte le circostanze analoghe — con l’aiuto di un certo numero di docenti universitari, tra cui chi scrive, avventurandosi insieme a loro in un territorio che la sinistra di tutte le tinte ha sempre considerato un suo elettivo monopolio politico-culturale», riporta la firma senza mai citare Giuli, come se fosse un fantasma.