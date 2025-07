Spagna, le proteste di massa e la caccia al migrante a Torre-Pacheco dopo l’aggressione a un 67enne – I video

L'anziano è stato picchiato da alcune persone provenienti dal Marocco. Pubblicato un video online. La polizia sospetta una tendenza virale

Proteste di massa sono scoppiate nella città di Torre-Pacheco (Murcia) in seguito a un’aggressione ai danni di un 67enne spagnolo. Secondo quanto riportato dai media, l’anziano è stato picchiato da alcune persone provenienti dal Marocco. Gli aggressori hanno filmato l’aggressione e l’hanno pubblicata online. La polizia sospetta che si tratti di una «tendenza virale»: registrare attacchi violenti per condividerli sui social media. L’attacco ha scatenato l’indignazione tra i residenti locali e ha intensificato l’insoddisfazione nei confronti della politica migratoria del paese.

La caccia al migrante

Le manifestazioni si sono trasformate in scontri di strada su larga scala, inclusi scontri diretti con migranti provenienti dal Nord Africa. Secondo La Verdad, almeno cinque persone sono rimaste ferite e una è stata arrestata. La situazione di stallo continua. La polizia ha intensificato i pattugliamenti e sono state dispiegate unità speciali nella regione. Secondo il quotidiano regionale La Opinione de Murcia gruppi armati di manganelli si aggiravano per le strade alla ricerca di persone di origine straniera. Il municipio ha organizzato una manifestazione venerdì, che avrebbe dovuto essere pacifica, ma in cui elementi di estrema destra hanno gridato slogan anti-migranti.

Deport them now

Un gruppo, denominato “Deport Them Now”, ha pubblicato un messaggio sui social media inneggiando ad attacchi contro le persone di origine nordafricana. Le autorità spagnole hanno lanciato un appello alla calma nella città di 36.000 abitanti. «Torre Pacheco deve tornare alla normalità», ha dichiarato il capo del governo regionale di Murcia, Fernando Lopez Miras, in un messaggio su X. «Invito i residenti alla calma, alla tranquillità», ha dichiarato il sindaco di Torre Pacheco, Pedro Angel Roca Ternel, alla televisione pubblica RTVE. La ministra della Gioventù, Sira Rego, membro di Sumar, ha condannato la violenza contro i migranti in un messaggio su Bluesky, attribuendo all’«estrema destra» i disordini.