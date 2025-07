Costiera amalfitana, si tuffa da 30 metri di altezza e sviene per l’impatto. Turista americana riporta lesioni alla schiena: rischia la paralisi

Il lancio dal Fiordo di Furore. Le condizioni della 45enne sono apparse da subito molto gravi

Una turista americana di 45 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno dopo essersi lanciata da un’altezza di circa 30 metri dal Fiordo di Furore, in Costiera Amalfitana. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la donna – subito dopo il tuffo – ha perso i sensi a causa dell’impatto violento con l’acqua. Tempestivo l’intervento dei suoi compagni di viaggio, che sono riusciti a riportarla, ancora priva di sensi, sulla spiaggia in attesa dei soccorsi. Nel frattempo è scattato l’allarme: da Positano è partita un’idroambulanza che ha trasportato la turista in barella fino al molo della Darsena di Amalfi. Lì, ad attenderla, c’era un’ambulanza, che ha trasferito la donna d’urgenza al pronto soccorso di Castiglione di Ravello.

Come sta la turista americana

Le condizioni della 45enne sono apparse da subito molto gravi. Dopo le prime manovre di rianimazione e una Tac, i medici hanno riscontrato serie lesioni alla colonna vertebrale. Per questo motivo – scrivono i giornali locali – è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Ruggi di Salerno, dove è attualmente ricoverata nel reparto di neurochirurgia. Secondo i sanitari, la donna potrebbe rischiare una paralisi permanente.