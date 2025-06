Altra tragedia a Lido degli Estensi, fa il bagno in mare ma non riemerge: morto 11enne nel Ferrarese

Nella stessa località durante il weekend un ragazzo di 16 anni è morto dopo essersi tuffato per soccorrere due turisti in difficoltà e un bambino di 6 anni ha perso la vita dopo un tuffo in piscina

Un ragazzino di 11 anni, di origine pakistana, è morto dopo essere stato trovato in mare a Lido degli Estensi (Ferrara) nella serata di domenica 15 giugno. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Ravenna, è arrivato già privo di vita. Il bambino stava facendo il bagno insieme al fratellino intorno alle 20, quando è avvenuta la tragedia. Alcuni bagnanti hanno provato di rianimarlo fino all’arrivo del 118, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Sulla vicenda indaga la Capitaneria di Porto.

Sabato morto un 16enne per salvare due turisti

Si aggrava così il bilancio delle tragedie nel fine settimana nella stessa località: sabato un ragazzo di 16 anni, Aymane Ed Dafali, è morto dopo essersi tuffato per soccorrere due turisti in difficoltà. La coppia si trovava in una zona interdetta alla balneazione, a causa delle forti correnti, dei dislivelli del fondale e del frequente passaggio di imbarcazioni. Al termine dell’intervento di salvataggio, i due giovani – un ragazzo e una ragazza tra i 20 e i 30 anni – si erano già allontanati e al momento risultano irreperibili. Sempre ieri, nel Ferrarese, è deceduto anche un bambino di 6 anni dopo essersi tuffato in piscina a Lido delle Nazioni.