Lido degli Estensi, giovane si sacrifica per salvare due bagnanti: muore dopo il gesto eroico

Un ragazzo ventenne si è tuffato per aiutare due persone in difficoltà. Inutili i tentativi di rianimazione

Un dramma ha scosso la costa ferrarese nel tardo pomeriggio di venerdì 15 giugno, quando un ragazzo di 20 anni di origine magrebina, è morto mentre cercava di aiutare due bagnanti in difficoltà nel canale che separa Lido Estensi da Lido Spina. Il giovane era su un pedalò insieme ad alcuni amici, poco prima delle 18, quando ha visto due bagnanti in difficoltà.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo quando ha notato due persone che stavano lottando contro la corrente, avrebbe avvertito immediatamente il bagnino e non avrebbe poi esitato a tuffarsi lui stesso per tentare di aiutare. Il canale dove è avvenuto il salvataggio è noto per le correnti insidiose, soprattutto nel tardo pomeriggio quando il vento cambia direzione. Il ragazzo ha nuotato con forza per raggiungere i bagnanti, riuscendo a portarli a riva sani e salvi. Purtroppo, durante il ritorno, le sue forze sono venute meno e ha iniziato a sprofondare in acqua. Riportato sulla battigia, sono state tentate le manovre di rianimazione ma il ragazzo era morto. Inutile anche l’arrivo dell’elicottero del 118 da Ravenna per un trasporto urgente in ospedale.