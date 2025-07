Jannik Sinner e la presunta fuga d’amore dopo il trionfo a Wimbledon: chi è la modella danese Laila Hasanovic

Jannik Sinner si concede il meritato riposo dopo la vittoria di Wimbledon. Intanto impazzano i rumors su una presunta frequentazione con la modella danese Laila Hasanovic

Con la vittoria a Wimbledon, Jannik Sinner ha scritto un nuovo capitolo nella storia del tennis italiano, diventando il primo azzurro a conquistare il prestigioso torneo sull’erba londinese. Un traguardo che è arrivato dopo la parentesi più diffcile della sua breve carriera, ma che ha confermando il 23enne altoatesino al vertice del tennis mondiale. Ma, come spesso accade, insieme ai riflettori sportivi si accendono anche quelli più discreti della vita privata.

Chi è Laila Hasanovic

Durante le due settimane a Wimbledon, tra le tribune del Centre Court è stata notata più volte Laila Hasanovic, modella danese classe 2000, già conosciuta nel mondo dello sport. Hasanovic ha infatti frequentato prima il calciatore danese in forza al Wolfsburg Jonas Wind e poi ha avuto una relazione con Mick Schumacher, figlio del sette volte campione di Formula 1. Alcune voci circolate negli ultimi mesi affermavano che il rapporto tra i due fosse così consolidato che a Laila Hasanovic fosse permesso visitare Michael Schumacher, cosa che la famiglia consente a pochissimi. La presenza di Hasanovic a Wimbledon, così come poche settimane prima al Roland Garros, ha alimentato le voci di una possibile frequentazione con il numero uno del tennis italiano.

La presunta relazione lontana dai riflettori

Nessuna conferma ufficiale, né dichiarazioni da parte dei diretti interessati. Ma secondo indiscrezioni ricorrenti, i due si sarebbero conosciuti a Copenaghen in primavera, subito dopo gli Internazionali di Roma, in un periodo in cui si era parlato di un impegno lavorativo per Sinner nella capitale danese. Da allora, una discreta serie di “avvistamenti” e segnali social ha alimentato l’attenzione. Stando alle ultime indiscrezioni, dopo il trionfo londinese, Sinner avrebbe lasciato temporaneamente Bolzano con un volo privato, dopo una breve sosta familiare. La destinazione non è nota, ma tra le ipotesi più accreditate c’è una fuga romantica, forse in Grecia, dove Laila si trovava di recente per motivi di lavoro, o nella stessa Copenaghen, città natale della modella.