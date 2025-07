Giambruno ospite di Lady Salvini. Francesca Verdini intervista l’ex compagno di Giorgia Meloni: «Rosso come l’amore per mia figlia» – Il video

Il giornalista sarà protagonista della puntata di RedBox che sarà pubblicata questo weekend

Un nuovo intreccio – chissà quanto esplosivo – tra le vite della premier Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini. Sarà Andrea Giambruno, ex compagno della leader di FdI, il protagonista della nuova puntata di RedBox. L’intervista sarà pubblicata sul web a partire dalla mezzanotte di venerdì 18 luglio nell’ormai noto format ideato dalla società di produzione La Casa Rossa, fondata da Francesca Verdini, l’attuale compagna del segretario del Carroccio.

Il rosso e l’amore di Giambruno per la figlia Ginevra

Al momento non si sa di cosa l’ex conduttore Mediaset parlerà davanti alle telecamere. L’unica anticipazione, concessa al pubblico tramite i social media, parte da una semplice domanda: «Cosa significa per te il rosso?». Giambruno sorride e inizia: «Mi ricorda il colore del cuore ovvero il colore dell’amore». Poi va dritto al punto: «La prima cosa che mi viene in mente è il profilo di mia figlia che mi dorme accanto, e che magari un po’ tutta stropicciata la mattina non vuole andare a scuola. E mi dice: “Papà ancora cinque minuti”. Ecco l’amore è quella cosa lì per me». Il riferimento è a Ginevra, nata nel 2016 dalla relazione tra il giornalista e di Giorgia Meloni.