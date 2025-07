Il commesso ruba soldi e gioielli dal negozio per acquistare orologi di lusso. Il ladro collezionista di Roma incastrato dalle telecamere di sicurezza

Un commesso di Roma è accusato di furto aggravato e autoriciclaggio: sottraeva piccole somme e gioielli per finanziare la sua passione per orologi e monete rare. Scoperto grazie a telecamere nascoste, nella sua casa sono stati trovati beni preziosi e prove della rivendita illecita

Una tecnica consolidata: rubare poche banconote alla volta e piccoli gioielli, così da non dare nell’occhio. Erano queste le regole del delitto perfetto che un commesso di Roma metteva in pratica ormai da tempo e che gli avevano permesso di alimentare la sua passione per gli orologi di lusso e per la numismatica. L’uomo, infatti, utilizzava i proventi derivanti dalla rivendita dei gioielli e le banconote che prelevava indebitamente per arricchire la sua collezione: gli inquirenti lo hanno trovato in possesso di circa 20 orologi, monete d’oro e medaglie preziose. L’uomo è ora accusato di furto aggravato e autoriciclaggio.

Il furto ripreso in diretta

A insospettire la proprietaria del negozio presso il quale lavorava l’uomo sono stai i piccoli ma continui ammanchi dall’incasso giornaliero. Convinta che fosse proprio uno dei suoi dipendenti il responsabile dei furti, la donna si è rivolta alla polizia per denunciare l’accaduto. Su consiglio delle forze dell’ordine, sono state installate delle telecamere di sicurezza nell’ufficio della proprietaria, che così ha potuto assistere in diretta al furto messo in atto dall’uomo cogliendolo con le mani nel sacco. Ad ulteriore conferma, la polizia è riuscita anche a confrontare i numeri di serie delle banconote appartenute alla donna con quelle prelevate dall’uomo. Nell’abitazione dell’uomo, oltre agli oggetti da collezionismo, la polizia ha anche trovato le ricevute dei bonifici incassati vendendo la refurtiva rubata.