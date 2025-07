«Che stronzetta», la gaffe di Pichetto Fratin con una cronista alla Camera

La cronista avrebbe replicato definendo «poco consono» il linguaggio utilizzato dal ministro

Terminate le domande dei cronisti, il ministro dell’Ambiente e alla Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin avrebbe dato della «stronzetta» a una di loro. È successo oggi, mercoledì 16 luglio, alla Camera, dopo la presentazione di uno studio di Confindustria ed Enea sul nucleare. La cronista attaccata avrebbe replicato definendo «poco consono» il linguaggio utilizzato dal ministro.

Pichetto Fratin alla cronista in aula: «che stronzetta»

Si chiama Vanessa Ricciardi la giornalista che è stata apostrofata dal ministro Pichetto Fratin oggi alla Camera, dopo la presentazione di uno studio di Confindustria e Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, sul tema del nucleare. «Che stronzetta», avrebbe detto Pichetto Fratin rivolgendosi alla collaboratrice di Staffetta Quotidiana. A riportarlo è LaPresse, che a seguito dell’evento ha interpellato la stessa Ricciardi. «Credo che sia opportuno mantenere un linguaggio consono nei rapporti con la stampa, soprattutto da parte di chi rappresenta il potere politico», ha detto la giornalista.

Il tentativo maldestro del portavoce

Subito dopo che il ministro avrebbe apostrofato la reporter con la parola «stronzetta», sarebbe intervenuto il suo portavoce. «Guarda che è un complimento», avrebbe detto a Ricciardi. Un tentativo maldestro di salvare una situazione spiacevole. Al ministro sono state poste diverse domande a seguito della presentazione, sia sul tema dei dazi e, in particolare, sul nucleare. A tal proposito, ha spiegato come l’energia atomica possa rappresentare un’integrazione per le fonti rinnovabili: «Dobbiamo attrezzarci non per sostituire ma per integrare le energie rinnovabili con qualcosa di continuativo che è il nucleare».