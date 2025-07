Tajani: Vogliamo la pace in Ucraina, serve un messaggio forte a Putin – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 16 luglio 2025 “Noi vogliamo la pace, ma dobbiamo convincere Putin e, per farlo, bisogna mandargli un messaggio forte. L’Italia e l’Europa stanno inviando armi insieme all’America, e per questo serve un’unica strategia per la protezione dell’Ucraina, per raggiungere la pace. Ma senza un messaggio forte a Putin, è difficile avviare i negoziati tra Putin e Zelensky". L’ha detto il Ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev