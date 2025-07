Carcere di Prato, detenuto trovato morto in isolamento: la procura non esclude l’omicidio. Disposta l’autopsia

L'uomo, 58 anni, aveva partecipato alla rivolta del 5 luglio scorso ed è risultato in possesso di armi rudimentali. All'interno della cella non sono stati trovati però strumenti che inducano a ipotizzare il suicidio

Un detenuto rumeno di 58 anni è stato trovato morto nel carcere “La Dogaia” di Prato. Si trovava nella sezione isolamento, dove stava scontando una sanzione disciplinare. A renderlo noto è la procura di Prato, che non esclude possa essersi trattato di un omicidio. «A seguito di un sopralluogo effettuato – scrive il procuratore capo Luca Tescaroli – è stato disposto l’esame autoptico e si stanno esaminando le telecamere interne dell’impianto di videosorveglianza, al fine di individuare la causa della morte». Con precedenti per violenza sessuale, maltrattamenti, calunnia, minacce e lesioni personali, avrebbe terminato la pena il 24 febbraio 2026.

I precedenti e la rivolta di inizio mese

Il 58enne aveva partecipato alla rivolta del 5 luglio scorso nella struttura della città toscana ed è risultato in possesso di armi rudimentali. All’interno della camera non sono stati però trovati strumenti che inducano a ipotizzare il suicidio (né corde, né lacci). Nel carcere, sottolinea la procura, è emerso «un preoccupante ricorso alla violenza da parte di gruppi di detenuti in pregiudizio di altri e una estrema facilità di movimento di chi è ristretto», che si estendono anche alla sezione di isolamento. A “La Dogaia” continua, inoltre, l’ingresso di stupefacenti e di telefoni cellulari: «dall’1 luglio 2024 – rivela il procuratore capo – a oggi ne sono stati sequestrati 44 e altri risultano nella disponibilità dei ristretti». Nella tarda serata di ieri, sottolinea, si è proceduto «al sequestro di 5 grammi di hashish diviso in dieci dosi nella camera di sicurezza 198 dell’ottava sezione».