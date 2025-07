«Sono veneta, è ovvio che ho il moroso…», Francesca Michielin prova a spiazzare i fan: l’annuncio a sorpresa sulla megafesta – Il video

L'artista fa un elenco ironico sui luoghi comuni legati ai veneti. Tutto per arrivare all'annuncio finale che coinvolge tutti i suoi fan: «Un sogno che diventa realtà»

Gioca con gli stereotipi sui veneti Francesca Michielin per annunciare il suo sogno da bambina che diventa realtà. Il prossimo 4 ottobre, infatti, la cantante di Bassano del Grappa si esibirà sul palco dell’Arena di Verona. Un luogo carico di significato per Michielin, che ricorda in un post su Instagram quanto avesse sognato di arrivare all’Arena, dopo anni da giovanissima passati a guardare le finali del Festivalbar.

L’ironia sui luoghi comuni dei veneti

Michielin gioca con il tormentone social «È ovvio che…», prendendo in giro se stessa e gli stereotipi legati ai veneti. A cominciare dal prezzo dello spritz, che sopra i 3,50 euro lascia basiti. Michielin continua a ironizzare su se stessa anche quando finge di essersi fidanzata: «Sono veneta, è ovvio che non ho il fidanzato: ho il moroso». Una scena che ha fatto sgranare gli occhi a qualche fan, nel tentativo di capire chi fosse quel ragazzo. E infatti era un perfetto sconosciuto. E poi la formazione musicale: «È ovvio che la prima è nel coro parrochiale», con Michielin che parte in un karaoke apprezzatissimo nei commenti dei fan, che si ritrovano negli anni passati a cantare quei brani a messa.