Torna l’anticiclone africano e i temporali nel weekend: «Potremmo sfiorare i 50 gradi». Dove si rischia il caldo record

La nuova ondata di caldo andrà avanti almeno fino a metà della prossima settimana. Solo l'arrivo dei temporali porterà una pausa temporanea, a cominciare dal Nord

Il caldo dell’estate italiana sta per alzare l’asticella, anzi, il termometro, in un modo mai visto prima. Secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, sta per arrivare la «più forte fiammata africana degli ultimi decenni». Il Sud Italia sarà l’epicentro del caldo estremo, con la Sicilia che rischia di battere il record europeo che già detiene: si potrebbe addirittura superare la soglia dei 48,8 gradi toccata a Floridia, provincia di Siracusa, l’11 agosto 2021. Nonostante il caldo estremo che travolgerà il Sud e il Centro, alcune zone del paese saranno interessate da fenomeni di segno opposto. In particolare, sui rilievi alpini e prealpini sono previsti temporali intensi e improvvisi, forse accompagnati anche dalla grandine, proprio per effetto dell’aria calda che si incontra con quella più fredda.

Le temperature in arrivo: si sfioreranno i 50 gradi

L’ondata di calore, alimentata da un anticiclone africano particolarmente potente, colpirà con forza già nel weekend Sardegna, Sicilia e Puglia, dove sono attese punte di 40 gradi. Ma il peggio arriverà da lunedì 21 luglio, quando nell’epicentro del vortice di aria calda tra Siracusa, Catania e Caltanissetta il termometro potrebbe toccare 49 gradi all’ombra. Per il resto dell’isola, e anche in Calabria, i picchi massimi previsti sono di 44 gradi. Neanche la notte porterà sollievo: la temperatura minima stimata non andrà oltre i 28 gradi. Secondo gli esperti, se il vento secco contribuirà ad amplificare l’effetto della massa d’aria rovente, il record europeo di caldo potrebbe crollare, avvicinandosi pericolosamente alla soglia dei 50 gradi, cifre impensabili solo qualche anno fa. Il record mondiale resterà comunque quello della Death Valley in California con 56,7°C nel luglio del 1913.

Possibili temporali al Nord

Il caldo intenso che travolgerà il Sud della penisola sarà anche la causa di possibili rovesci temporaleschi nel Nord Italia. Come spiegano i meteorologi, l’incontro tra l’aria calda che si torva al suolo e quella più fresca che si torva sui rilievi montuosi può generare un fenomeno definito cumulonembi, ossia delle nuvole spesso presagio di violenti rovesci. Il fenomeno dovrebbe essere comunque limitato al fine settimana, con le temperature che torneranno a salire intorno ai 35 gradi anche nelle regioni del Nord.

Quando finirà la nuova ondata di caldo

La buona notizia è che una tregua potrebbe arrivare intorno a giovedì 24 luglio, quando l’anticiclone africano dovrebbe iniziare a ritirarsi verso sud, lasciando spazio a correnti più fresche dall’Atlantico. In arrivo dunque temporali e un calo graduale delle temperature, che inizierà dal Nord e scenderà verso il resto del Paese. Ma sarà solo una pausa momentanea: l’estate è ancora lunga e, spiegano i meteorologi, l’imprevedibilità delle correnti non esclude un possibile rinnalzamento delle temperature.

Foto di copertina: ANSA/MASSIMO PERCOSSI