La tempesta improvvisa e poi il naufragio: così si è capovolta una barca turistica in Vietnam. Oltre 30 i morti, tra cui molti bambini – I video

L'imbarcazione da escursione con a bordo famiglie e bambini si è ribaltata durante una tempesta nella baia di Ha Long. Mentre proseguono le ricerche, un nuovo uragano minaccia la zona

È successo nel pomeriggio di sabato 19 luglio, quando un’imbarcazione turistica si è rovesciata nella baia di Ha Long, una delle mete più visitate del Vietnam, causando la morte di almeno 34 persone e la scomparsa di altre 8. A bordo del battello, chiamato Wonder Sea, c’erano 48 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio, tutti vietnamiti. Il gruppo stava partecipando a una gita quando una tempesta improvvisa con forti raffiche di vento ha colpito la zona. L’area è nota per la sua bellezza naturale e fa parte del patrimonio dell’umanità dell’Unesco. La maggior parte dei passeggeri era composta da famiglie provenienti da Hanoi, tra cui circa 20 bambini.

I soccorsi e il rischio di una nuova tempesta

Le operazioni di soccorso hanno permesso di salvare 11 persone, tra cui un ragazzo di 14 anni rimasto intrappolato per quattro ore all’interno dello scafo capovolto. Tra i superstiti anche un bambino di 10 anni che ha raccontato così la sua fuga all’agenzia di stampa statale VietnamNet: «Ho preso un respiro profondo, ho attraversato a nuoto un varco, mi sono immerso e poi sono risalito a riva. Ho persino gridato aiuto, poi sono stato tirato su da una barca con dei soldati». La tragedia arriva in un momento critico: una nuova tempesta tropicale, denominata Wipha, è attesa nei prossimi giorni sulla costa settentrionale del Vietnam. Le autorità temono che il peggioramento delle condizioni meteo possa ostacolare le operazioni di salvataggio ancora in corso. Il primo ministro vietnamita Pham Minh Chinh ha espresso cordoglio alle famiglie delle vittime e ha ordinato il rafforzamento immediato dei soccorsi.