Vigevano, segregato in casa per quattro anni dalla ex e tre complici: lo tengono in condizioni disumane e gli portano via mezzo milione

La vittima è affetta da disturbi psichici e non autosufficiente. La polizia lo ha trovato in condizioni di grave abbandono, senza riscaldamento né cibo, dopo che aveva lanciato oggetti dalla finestra per attirare l’attenzione

Un uomo di poco più di 40 anni è stato segregato per quattro anni nella sua stessa abitazione, una villa nella campagna di Vigevano, in provincia di Pavia. A orchestrare e mettere in atto la prigionia sarebbero stati la sua ex compagna e tre conoscenti, oggi indagati per sequestro di persona, abbandono di incapace, circonvenzione di incapace e truffa aggravata.

Le condizioni disumane e la richiesta di aiuto

La vittima, affetta da problemi psichici e non autosufficiente, era stata privata delle chiavi di casa, viveva senza riscaldamento né acqua calda, con cibo razionato, e circondata da filo spinato che le impediva di uscire. La svolta è arrivata nel novembre scorso: l’uomo ha lanciato oggetti dalla finestra nel cortile, attirando l’attenzione dei vicini. La polizia, intervenuta per una segnalazione di disturbo, ha trovato l’uomo in stato confusionale. Dopo il salvataggio, è stato ricoverato all’ospedale di Vigevano.

Il piano dell’ex compagna: mezzo milione sottratto

Le indagini, coordinate dalla Procura di Pavia, hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei quattro sospettati: due donne e due uomini, tre dei quali residenti a Vigevano e uno in Calabria. Secondo quanto ricostruito, l’ex compagna della vittima sarebbe stata la mente del piano, organizzato per sottrarre al quarantenne il suo cospicuo patrimonio: dai conti bancari sarebbero spariti fino a 500 mila euro.