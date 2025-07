Basket, l’Italia è campione d’Europa con gli Under 20. Le urla di gioia degli azzurri di Alessandro Rossi – Il video

Il titolo mancava dal 2013. I giovanissimi hanno battuto la Lituania in finale a Creta

C’è un nuovo titolo per la pallacanestro italiana e se lo aggiudicano gli Under 20 che hanno appena vinto gli europei. Gli azzurrini salgono in cima alla vetta del basket continentale, battendo in finale la Lituania per 83-66. I ragazzi di Alessandro Rossi, vincendo la partita a Heraklion, sull’isola di Creta in Grecia, chiudono un percorso ricco di soddisfazioni, riportando in Italia un titolo che mancava dal 2013.

(video Fip / Fb)