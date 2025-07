Sinner rinuncia al Master 1000 di Toronto: vacanze allungate e più tempo per riposare, ecco quando tornerà in campo

Due anni fa, fu proprio dal torneo canadese che cominciò la scalata dell'altoatesino nel ranking mondiale. Ora il tennista numero uno al mondo punta gli Us Open

Niente aereo per il Canada per Jannik Sinner. Il tennista italiano, reduce dalla recente vittoria a Wimbledon contro Carlos Alcaraz, non parteciperà al Master 1000 di Toronto in partenza il prossimo 27 luglio. L’azzurro avrebbe dovuto partire proprio in questi giorni ma ha deciso di allungare le vacanze estive, che sta trascorrendo a Porto Cervo, in Sardegna.

Il recupero fisico e i punti da difendere

Una decisione presa probabilmente per recuperare le energie, in particolare dopo aver trionfato sul prato di Wimbledon con un gomito un po’ mal messo. Ma forse anche per difendere i punti della classifica Atp che lo separano dallo spagnolo Alcaraz, secondo nel ranking mondiale dei migliori tennisti.

I prossimi appuntamenti di Sinner

Con la rinuncia al Master 1000 di Toronto, Sinner tornerà in campo al Master di Cincinnati (dal 7 al 18 agosto) e soprattutto allo Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in programma a New York dal 24 agosto al 7 settembre. Due anni fa, a Toronto, Sinner vinse il suo primo torneo Masters 1000, battendo in finale l’australiano Alex De Minaur e cominciando la scalata che in dieci mesi lo portò in cima alla classifica del tennis mondiale. Oltre a Sinner anche Novak Djokovic e Jack Draper hanno dato forfait, il britannico per infortunio. «Sinner e Djokovic sono stati costretti a ritirarsi dal National Bank Open 2025 di Toronto per riprendersi dopo Wimbledon», si legge sui social.

Foto copertina: EPA/Tolga Akmen | Jannik Sinner durante la finale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz, 13 luglio 2025