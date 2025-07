Annullato il concerto di Gergiev alla Reggia di Caserta: la decisione della Direzione dopo le polemiche. Picierno: «Abbiamo vinto»

La presenza del direttore d'orchestra russo, criticato per le sue posizioni ritenute vicine a Putin, aveva suscitato forti polemiche e si temeva per possibili manifestazioni di protesta

Il concerto sinfonico diretto da Valery Gergiev, in programma il prossimo 27 luglio a Caserta, nell’ambito della rassegna “Un’estate da Re”, è stato annullato. La Direzione della Reggia di Caserta ha disposto oggi – lunedì 21 luglio – la cancellazione dell’evento dopo le polemiche sollevate nei giorni scorsi. La presenza del direttore d’orchestra russo, criticato per le sue posizioni ritenute vicine a Putin, aveva infatti suscitato forti critiche e si temeva per possibili manifestazioni di protesta organizzate da associazioni ucraine per domenica sera.

La protesta

Nei giorni scorsi, oltre 700 tra intellettuali e Nobel avevano firmato una lettera per chiedere la cancellazione del concerto. Il documento – indirizzato a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e a Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania – chiedeva, tra le altre cose, anche l’istituzione di un’inchiesta sull’utilizzo di fondi pubblici per eventi legati alla propaganda russa nel territorio dell’Unione Europea e la promozione di un fondo culturale dedicato agli artisti che si oppongono al regime putiniano.

La soddisfazione di Pina Picierno

«Abbiamo spiegato, lottato, ci abbiamo creduto e abbiamo vinto! Grazie a tutte e tutti voi, la Campania non ospiterà un ambasciatore di Putin. Per chi vorrà, ci vediamo domenica sera con le bandiere dell’Europa, davanti alla Reggia, per celebrare la forza e la bellezza della democrazia». Lo scrive la vicepresidente dell’Eurocamera, Pina Picierno, su X.

Foto copertina: ANSA / EPA/SERGEI ILNITSKY | Valery Gergiev (al centro), si prepara a dirigere durante la cerimonia di consegna del Premio Internazionale per la Pace, presso il Teatro Bol’šoj di Mosca, Russia, il 9 settembre 2024