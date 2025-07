Danneggiata la lapide del monumento di Matteotti a Roma. La condanna di Tajani: «Sdegno per questo attacco alla memoria»

Il monumento sorge nel luogo simbolo dove, nel giugno del 1924, venne rapito Matteotti, deputato socialista e figura centrale dell'antifascismo italiano, prima di essere assassinato da una squadra fascista per aver denunciato i brogli e le violenze del regime di Mussolini

Un gesto grave, che colpisce nel cuore la memoria della democrazia italiana. La lapide in marmo posta davanti al monumento dedicato a Giacomo Matteotti, sul Lungotevere Arnaldo da Brescia a Roma, è stata danneggiata. A scoprirlo questa mattina sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Flaminia, che hanno effettuato un sopralluogo e avviato i rilievi tecnico-scientifici. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’atto vandalico e risalire agli eventuali responsabili. Il monumento sorge nel luogo simbolo dove, nel giugno del 1924, venne rapito Matteotti, deputato socialista e figura centrale dell’antifascismo italiano, prima di essere assassinato da una squadra fascista per aver denunciato i brogli e le violenze del regime di Mussolini.

La condanna di Tajani

Non si è fatta attendere la reazione delle istituzioni. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso «sdegno» per l’accaduto in un messaggio pubblicato su X: «Esprimo sdegno per quanto accaduto quest’oggi al monumento in ricordo di Giacomo Matteotti. Danneggiare la lapide di un italiano caduto per la libertà di tutti noi è un atto grave. Un attacco alla sua memoria che abbiamo l’obbligo di condannare». L’episodio arriva a pochi mesi dal centenario dell’assassinio di Matteotti, previsto nel 2024, per il quale si erano già moltiplicate le iniziative culturali e commemorative in tutta Italia.