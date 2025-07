Michele Noschese morto a Ibiza a 35 anni, il giallo sul decesso del dj napoletano Godzi: l’indagine sulle sue ultime ore

Da 10 anni viveva a Ibiza, come altri suoi colleghi dj. Il 35enne era noto nel mondo della musica elettronica e si esibiva spesso tra New York, Parigi e Barcellona

È morto a Ibiza in circostante tutte da chiarire Michele Noschese, dj e producer napoletano di 35 anni. Noto come dj Godzi, Noschese è deceduto nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 luglio. L’annuncio della sua morte è apparsa su diverse pagine social di musica elettronica, oltre che di amici e conoscenti. Tanti i messaggi di cordoglio nelle ultime 48 ore, per il dj che da ormai 10 anni viveva a Ibiza e si esibiva spesso a New York, Londra, Parigi e Barcellona.

Le indagini sulla morte di Noschese

Sulla sua morte sono ancora in corso accertamenti. Le autorità spagnole stanno ricostruendo le ultime ore dell’artista 35enne, per valutare chi avesse incontrato e che cosa avesse fatto prima di morire.

Chi era Michele Noschese

Originario di Napoli, 35 anni, era laureato in Economia e aveva giocato nella Serie A svizzera, rifiutando un contratto professionistico per inseguire il suo sogno dal dj set. La sua grande passione erano in particolare la musica dance e l’elettronica, oltre che la techno. Si era prima trasferito a Londra e poi, come altri colleghi napoletani, aveva trovato di fatto casa a Ibiza. «È la patria della mia musica», aveva detto in un’intervista concessa a Canale 8 nel 2023. «La mia passione per la musica nasce a quindici anni, poi è arrivata la consolle. Musicalmente mi sono formato a Londra». A commentare la sua scomparsa anche Mood Child Art, piattaforma e label molto attiva in ambito techno-house in cui era entrato anche dj Godzi: «Siamo veramente addolorati da questa notizia».