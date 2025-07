Brescia, un ultraleggero precipita sul raccordo dell’autostrada: morti pilota e copilota

I resti del velivolo hanno danneggiato alcuni veicoli ma senza provocare feriti

Un velivolo ultraleggero è precipitato ad Azzano Mella, in provincia di Brescia, e le due persone che erano a bordo sono morte. Il piccolo aereo è caduto nei pressi della Corda Molle, il raccordo autostradale che collega l’A4 alla A21. I resti dell’ultraleggero hanno danneggiato alcuni veicoli ma senza provocare feriti tra gli automobilisti.

Non ancora identificati pilota e copilota

Il pilota e il copilota a bordo dell’ultraleggero non sono ancora stati identificati. Gli occupanti del volo sono morti nel mezzo che ha preso fuoco. Accertamenti sono in corso per stabilire da dove è decollato il piccolo aereo.

Foto copertina: ANSA | Un ultraleggero in volo in una foto d’archivio

