Si ribalta un peschereccio a largo di Anzio: disperso un uomo, in salvo il figlio

L'imbarcazione si sarebbe ribaltata intorno alle 5 del mattino. Si teme che l'uomo disperso, Tony Magliozzi, sia rimasto incastrato nella cabina del peschereccio

Sono in corso le ricerche di un uomo disperso in mare al largo di Anzio, dopo il ribaltamento di un peschereccio avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 22 luglio. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Il Granchio, l’uomo si chiamerebbe Tony Magliozzi, 66 anni, e sarebbe un pescatore esperto. L’uomo si trovava a bordo dell’imbarcazione insieme al figlio Andrea, 37 anni, quando l’imbarcazione avrebbe colpito uno scoglio o un altro oggetto in mare. Il figlio è riuscito a mettersi in salvo ed è stato già recuperato dai soccorritori, mentre per Tony Magliozzi si tema che sia rimasto incastrato all’interno della cabina.

Forte vento e mare mosso le possibili cause

L’allarme è scattato poco dopo le 8 del mattino, ma l’imbarcazione si sarebbe capovolta già intorno alle 5 nella zona della secca, a circa quattro miglia dalla costa. Subito dopo la segnalazione, sono intervenuti sul posto i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma e il personale della Guardia Costiera, impegnati nelle operazioni di perlustrazione al largo della città laziale. Non sono ancora note le cause del ribaltamento, ma le autorità parlano di condizioni metereologiche avverse nelle prime ore del mattino, con forte forte vento e mare mosso.

