Vendeva rose alle coppiette per strada, multato per 5 mila euro. La stangata al venditore indiano nel paesino veneto: per «Rosario» parte la colletta

C'è chi ha proposto di fare una colletta per aiutare l'uomo originario dell'India. Il caso ha colpito anche i commercianti della zona, soprattutto per l'entità della multa che è sembrata a tanti esagerata

Un venditore ambulante di origine indiana, di quelli che si aggirano per i locali e vendono fiori ai clienti, si è visto comminare una maxi-multa da 5 mila euro dalla Polizia locale in una piccola cittadina del Veneto, Mogliano, al confine tra le province di Treviso e Venezia. «Rosario», come lo conoscono in tanti nella zona, stava prendendo uno dei fiori dal suo mazzo per darlo ad una coppia davanti alla caffetteria Goppion in via Don Bosco, quando si è avvicinata una pattuglia della municipale. Secondo quanto riferito dal vicesindaco leghista Leonardo Muraro al Gazzettino, l’uomo non era in possesso di alcuna certificazione fiscale: «Può dispiacere per la persona – ha dichiarato – ma la legalità va rispettata. Il vigile ha agito correttamente».

Il vicesindaco: «Qui si parla di legalità, è un venditore abusivo»

Il venditore ambulante di rose è una presenza fissa, tutti in Paese lo conoscono. E proprio l’entità della multa ha creato sconcerto tra i commercianti e i cittadini di Mogliano: alcuni hanno espresso solidarietà all’uomo, altri hanno proposto sui social di avviare una colletta. L’episodio è avvenuto sabato sera, verso la fine del turno di pattuglia della Polizia locale. Ieri – lunedì 21 luglio – della multa si sarebbe discusso anche in un incontro a porte chiuse nel comune trevigiano. «Alla polizia urbana – ribatte il primo cittadino Muraro – erano già arrivati altri solleciti sulla questione. Il “fastidio” ha una logica fino ad un certo punto: qui si parla di legalità, è un venditore abusivo». Per il vicesindaco, «il poliziotto ha fatto un ottimo lavoro – conclude – Per avere un’attività bisogna essere a norma e lui non aveva nessuna certificazione fiscale. È una persona conosciuta, capisco che possa dispiacere, ma la legalità deve essere mantenuta».

Foto copertina: Pexels