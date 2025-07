Gianna Nannini si è rotta un braccio durante un concerto in Germania, ma il tour va avanti

Il tour della rocker toscana si concluderà con due eventi speciali: il 17 settembre alla Reggia di Caserta e il 21 settembre all'Arena di Verona

Gianna Nannini due giorni fa si è rotta un braccio. Il tutto è avvenuto mentre era in scena, a confermarlo una nota ufficiale dell’ufficio stampa della cantautrice toscana. Lo scenario è il Rheingau Musik Festival di Wiesbaden, una delle tappe andate sold out del felicissimo tour europeo di Gianna Nannini, il Sei nell’anima – Festival European Leg 2025. «Durante lo show – si legge nella nota – nel pieno dell’esibizione, Gianna ha purtroppo subito un piccolo incidente sul palco, urtando il braccio e procurandosi una frattura al radio. Ma non c’è gesso che tenga: la rocker non si ferma. Indosserà un tutore e dovrà contenere movimenti e acrobazie, la sua voce e il suo carisma continueranno a dominare la scena». Messe alle spalle le tappe tedesche, Gianna Nannini si dirige dunque verso l’Italia, concedendosi solo qualche deviazione in terra svizzera, queste le tappe: Lanciano, Santa Margherita di Pula, Macerata, Apricena, Ostuni, Roccella Jonica, Catania, Palermo, Arbon e Spiez. Un giro, quello della rocker, che si concluderà con due eventi speciali: il 17 settembre alla Reggia di Caserta e il 21 settembre all’Arena di Verona, questo secondo andato già sold out.