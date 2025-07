Il centro anziani chiude per rissa (e schiamazzi). Il labbro spaccato e la dentiera saltata: la partita a carte finita male in Brianza

Tra parcheggi selvaggi, urla alle tombolate e una partita a scopa costata cara a un ospite di 97 anni. La decisione di fermare tutto per almeno un mese, sperando che le «troppe intemperanze» degli anziani finiscano

Non è una scena da bar di periferia o da stadio in fermento, ma la realtà di un centro anziani della Brianza. A Lesmo, in provincia di Monza, una semplice partita a scopa è degenerata in un’aggressione fisica tra due frequentatori abituali del centro ricreativo di via Morganti. A farne le spese è stato un uomo di 97 anni, colpito con un pugno da un altro ospite, di 78 anni. Il bilancio: un labbro spaccato e la dentiera saltata. La conseguenza: chiusura immediata della struttura per 30 giorni. A riportare i fatti è il Corriere.

Un centro anziani troppo «vivace»

Negli ultimi tempi, il clima nel centro anziani era diventato sempre più teso. Parcheggi selvaggi, discussioni accese, urla durante le tombolate e lamentele per il frastuono proveniente dai tavoli da gioco. Una situazione che, secondo il direttivo della struttura, era diventata insostenibile. Come ha raccontato Amos Noli, presidente della struttura affiliata all’Ancescao (l’Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti): «Troppe intemperanze, continue discussioni per parcheggiare all’interno, il baccano durante gli incontri o le tombolate, i balli e poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Un mese fa, io ero al mare, mi chiama il figlio di un signore di 97 anni e mi dice: “Mio padre è stato aggredito”».

Il pugno e la dentiera che salta

Il caso più grave risale appunto a circa un mese fa. Un’innocua lite scoppiata per una giocata sbagliata a scopa è sfociata in un’aggressione. Secondo la testimonianza dell’anziano colpito, riportata dal Giornale di Vimercate, la dinamica è stata questa: «Un giorno l’ho mandato a quel paese per una giocata sbagliata a scopa, il giorno dopo abbiamo litigato ancora, io ho fatto per allontanarlo con una mano e ho preso un pugno in bocca». Alla luce degli eventi, il direttivo, con il sostegno della sindaca Sara Dossola, ha deciso per la sospensione delle attività fino al 1° agosto. Una misura drastica ma, secondo i responsabili, necessaria. «Ma si rende conto? A 97 anni è facile cadere e picchiare la testa, oppure avere un infarto. Il messaggio sia chiaro: chi alza le mani, qui non entra più», ha ribadito Amos Noli.