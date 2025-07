Tania Bellinetti morta a Bologna dopo la caduta dal balcone, l’ex arrestato in Francia dopo la fuga: le accuse per Faiez Salmi, cosa non torna sul suicidio

L'uomo era ricercato dal dicembre 2024. L'indagine era stata subito aperta per istigazione al suicidio. Ma le circostanze della morte della donna hanno ancora diversi dettagli da chiarire

È stato arrestato a Rennes, in Francia, il 38enne tunisino Faiez Salmi, ex compagno di Tania Bellinetti, la donna di 47 anni precipitata dal balcone della propria abitazione a Bologna l’8 aprile scorso. L’uomo era ricercato dal dicembre 2024 ed era già stato condannato in via definitiva per maltrattamenti nei confronti della vittima. La cattura di Selmi Faiez da parte dell’Interpol, questa mattina, attorno alle 10, è stata possibile grazie alle informazioni condivise dalla squadra Mobile di Bologna. Faiez era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dal Gip del Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica. Del caso si sta occupando il Pm Marco Forte. Sul caso la Procura di Bologna già indagava per istigazione al suicidio, anche se il contesto della morte resta ancora da chiarire.

I funerali di Tania Belinetti solo ieri: la rabbia della famiglia

Ieri, lunedì 22 luglio, nella Certosa di Bologna si sono svolti i funerali di Tania Bellinetti. Dopo quasi quattro mesi di attesa, la famiglia ha potuto celebrare l’ultimo saluto grazie al nulla osta della Procura. Durante la cerimonia, come riporta il Corriere, la figlia ha dedicato una lettera alla madre: «Nonostante la tua assenza, mamma, sento ancora il tuo abbraccio». Il fratello Andrea ha espresso il dolore e la rabbia della famiglia: «Fino a quando avrò forze, andrò avanti per ottenere giustizia per mia sorella». Durante il funerale, ha rilanciato l’appello per aiutare le donne vittime di violenza.

Le violenze e le denunce durante la relazione

La storia di Tania Bellinetti e Faiez Salmi è costellata di episodi di violenza. La donna aveva denunciato l’ex compagno già nel 2018 per lesioni. L’uomo era stato condannato a due anni di reclusione, pena poi scontata. Più recentemente, nel 2024, la donna lo aveva nuovamente denunciato per maltrattamenti, stalking e lesioni, e su Salmi pendeva un’ordinanza di custodia cautelare mai eseguita. Dal dicembre 2024, poi, l’uomo risultava ufficialmente ricercato, ma la sua cattura è avvenuta solo oggi, grazie all’intervento del Fast Team Sirene Interpol. gli investigatori della squadra Mobile hanno eseguito un decreto di perquisizione domiciliare a carico di una donna bolognese.

La tragedia dell’8 aprile: la morte ancora da chiarire

Tania Bellinetti è precipitata dal terzo piano del proprio appartamento in via Tolstoj, nel quartiere Barca di Bologna, nel tardo pomeriggio dell’8 aprile. Il corpo è stato trovato ai piedi dell’edificio, senza alcun biglietto che potesse far pensare a un suicidio. Nonostante ciò, la Procura ha aperto un fascicolo ipotizzando inizialmente l’istigazione al suicidio, con Faiez Salmi come indagato. Non si esclude ancora, però, che l’accusa cambi in omicidio. Alcuni vicini avrebbero infatti riferito di aver visto l’uomo nei pressi dell’abitazione proprio nel pomeriggio della tragedia, mentre si allontanava dopo la caduta. Gli investigatori della squadra Mobile hanno eseguito un decreto di perquisizione domiciliare a carico di una donna bolognese che potrebbe essere coinvolta nell’accaduto. Secondo quanto ricostruito nelle indagini, infatti, l’8 aprile, subito dopo la caduta dal balcone di Tania Bellinetti, Selmi Faiez si era fatto accompagnare dalla donna dal quartiere Barca, in cui risultava in quel momento presente e dove viveva anche l’ex fidanzata, in Francia, attraverso il confine di Ventimiglia.