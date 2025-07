Morto a 35 anni nell’auto sotto al sole mentre aspetta la moglie, la tragedia a Otranto: con lui c’era la figlia di 3 anni

Originario della Sierra Leone, stava aspettando che la moglie terminasse il turno di lavoro in un albergo nella cittadina salentina. Le temperature elevate nel veicolo parcheggiato sotto al sole

Un uomo di 35 anni è morto nel pomeriggio di martedì 23 luglio a Otranto, in provincia di Lecce, mentre aspettava la moglie in auto, insieme alla figlia di tre anni. Il dramma si è consumato sotto il sole cocente del Salento, dove negli ultimi 5 giorni sono morti sei turisti, tutti colpiti da malori per le temperature troppo elevate. Il 35enne sarebbe rimasto in auto parcheggiata sotto il sole. Quando la moglie lo ha raggiunto, l’uomo era già privo di sensi.

L’ipotesi dell’infarto nell’auto rovente

Il 35enne, originario della Sierra Leone, aspettava che la moglie finisse il turno di lavoro in un albergo. Secondo una prima ipotesi, dopo l’intervento degli operatori del 118, l’uomo potrebbe aver avuto un infarto, a cui avrebbero contribuito le alte temperature raggiunte all’interno dell’auto, rimasta a lungo sotto il sole alle 16 circa. Illesa la figlia di tre anni, visitata comunque dai sanitari del 118.