Ucraina-Russia, prove di dialogo ma la distanza resta abissale. Zelensky: «Serve un incontro»

Il numero uno di Kiev apre a un possibile faccia a faccia con Putin. Ma dal Cremlino la risposta è fredda: le posizioni restano «diametralmente opposte» e un incontro entro agosto appare «improbabile»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vorrebbe incontrare il presidente russo Vladimir Putin. «Non funzionerà in nessun altro modo con loro. Abbiamo bisogno di un ordine del giorno per un incontro del genere, un incontro a livello di leader», ha detto il numero uno di Kiev, citato da Rbc-Ucraina. «Il problema è che solleviamo sempre questo tema pubblicamente. E ora hanno iniziato a parlarne in un dialogo con noi. Questo è già un passo avanti verso un qualche tipo di format per l’incontro», sottolinea.

Peskov frena: «È improbabile»

Un’apertura, quella di Zelensky, che sembra trovare uno spiraglio nei contatti recenti tra Mosca e Kiev. Tuttavia, da Mosca il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha raffreddato ogni entusiasmo: «Le posizioni restano lontanissime, direi diametralmente opposte», ha dichiarato, citando i memorandum discussi a Istanbul due giorni fa. Quanto alla possibilità di un vertice tra i due presidenti prima della fine di agosto, Peskov ha risposto senza esitazioni: “È improbabile. È possibile portare a termine un processo così complesso in 30 giorni?»

Nuovi Patriot in arrivo da Berlino

Mentre i canali diplomatici si muovono lentamente, il fronte bellico resta acceso. L’Ucraina ha ricevuto in settimana un nuovo sistema di difesa aerea Patriot dalla Germania, come riporta il Telegraph. Zelensky, intervenuto in conferenza stampa giovedì, ha spiegato che l’obiettivo è ambizioso: ottenere dieci sistemi Patriot grazie all’accordo siglato con Washington, che consente ai paesi europei di acquistare armi statunitensi per Kiev. «Il presidente degli Stati Uniti ci trasferirà e venderà questi sistemi. Il nostro compito è trovare i finanziamenti», ha detto. Tre di questi sistemi risultano già finanziati.

Kiev: «Abbattuti 54 droni»

Sul campo, invece, l’Aeronautica militare di Kiev ha annunciato su Telegram di aver abbattuto 54 dei 61 droni di vario tipo lanciati dalle forze aeree russe durante la notte. I droni russi, che non sono stati intercettati, hanno colpito quattro località. L’agenzia Tass riferisce che i russi hanno conquistato nell’ultima settimana cinque villaggi ucraini. «Sono stati liberati gli insediamenti di Varachino nella regione di Sumy e Belaya, Novotoretskoye, Novoekonomichesky e Zverevo» nel Donetsk, si legge.