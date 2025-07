Russia-Ucraina, la spinta di Kiev dopo i negoziati: «Ad agosto incontro Putin-Zelensky con Trump ed Erdogan». Le condizioni di Mosca

Secondo il capo delegazione del Cremlino, le proposte di pace restano ancora su posizioni distanti. La pressione della delegazione ucraina, che spinge per un vertice tra i leader di Russia, Ucraina, Turchia e Stati Uniti

Sono durati meno di un’ora i colloqui di oggi a Istanbul tra le delegazioni russa e ucraina. Il capo delegazione del Cremlino, Vladimir Medinsky, ha annunciato che le parti hanno concordato altri scambi di prigionieri, per un totale di 1.200 ciascuno. Lo scambio coinvolge non solo personale militare, ma anche civile, secondo una fonte citata dalla agenzia russa Tass. I negoziati erano iniziato con un faccia a faccia tra i capi delle due delegazioni, l’ucraino Rustem Umerov e il russo Vladimir Medinsky. Dal lato ucraina, la delegazione di Kiev prova ad accelerare, proponendo un vertice ai massimi livelli per il mese prossimo.

Posizioni sulla pace ancora distanti

Nessun passo avanti invece su un possibile cessate il fuoco. È lo stesso Medinsky a dire chiaramente come le proposte di pace di Russia e Ucraina rimangano ancora «distanti». I negoziati però non dovrebbero fermarsi. Stando almeno alla delegazione russa, gli incontri dovrebbero andare avanti.

La proposta ucraina per l’incontro Putin-Zelensky

La delegazione ucraina ha proposto un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky in agosto. In una conferenza stampa dopo i colloqui, il capo negoziatore ucraino, Rustem Umerov, ha affermato che l’incontro «avrebbe un maggiore valore» se partecipassero anche il presidente americano Donald Trump e quello turco Recep Tayyip Erdogan. «Siamo pronti (per il cessate il fuoco) e spetta agli altri rispondere», ha detto Umerov parlando della tregua, su cui però non c’è stato alcun accordo, e aggiungendo che i colloqui di Istanbul hanno portato a progressi dal punto di vista «umanitario», come lo scambio di prigionieri.

Le condizioni di Mosca per l’incontro ai massimi livelli

Ai colloqui non c’è stato però accordo sul vertice tra Putin e Zelensky. Lo ha spiegato il capo negoziatore russo Vladimir Medinsky, affermando che per organizzare un vertice, «prima deve essere messa a punto un’intesa e deciso cosa deve essere discusso» in questo vertice.