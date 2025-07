Zelensky propone nuovi colloqui di pace con Mosca: «Serve dare nuovo impulso al dialogo»

Un nuovo round di colloqui per la prossima settimana, nel tentativo di rilanciare il negoziato fermo da inizio giugno. L’annuncio arriva mentre l’Ucraina affronta una massiccia offensiva russa: oltre 300 droni e 30 missili hanno colpito dieci regioni del Paese

L’Ucraina tende di nuovo la mano a Mosca. Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver proposto alla Russia un nuovo round di colloqui di pace da tenersi la prossima settimana, nella speranza di riattivare un processo negoziale fermo da oltre un mese. «Il segretario del Consiglio di Sicurezza, Umerov, ha proposto alla controparte russa di incontrarsi nei prossimi giorni», ha dichiarato Zelensky nel suo messaggio serale, come riporta l’Ansa, sottolineando che «è fondamentale dare nuovo impulso al dialogo». L’apertura arriva in un momento estremamente delicato per Kiev, sotto costante pressione militare da parte di Mosca. Solo nelle ultime ore, la Russia ha lanciato un attacco su larga scala con più di 300 droni kamikaze e oltre 30 missili contro il territorio ucraino.

Dieci regioni colpite: blackout e danni a infrastrutture

«Le nostre forze hanno respinto un’altra ondata di attacchi nella notte», ha scritto Zelensky in un messaggio su Telegram la mattina di sabato 19 luglio, spiegando che le incursioni hanno interessato ben dieci regioni del Paese. Le aree più colpite sono Donetsk, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Sumy, Cherson, Volyn, Zaporizhzhia, Mykolaiv, Odessa e Zhytomyr. A Sumy, in particolare, le autorità locali segnalano danni significativi alle infrastrutture critiche: «Diverse migliaia di famiglie sono rimaste senza corrente elettrica», ha affermato il presidente, precisando che attacchi combinati hanno colpito anche la città di Shostka.

Kiev: «Più difesa, più produzione»

Tra le zone più bersagliate anche Pavlograd, dove missili e droni hanno danneggiato un edificio residenziale e obiettivi strategici. In questo contesto, Zelensky torna a chiedere supporto alla comunità internazionale: «Ringrazio i leader che stanno rispettando gli impegni presi. La cooperazione per la produzione congiunta di armamenti, lo sviluppo della nostra capacità industriale nel settore dei droni e il rafforzamento della difesa aerea sono essenziali per salvare vite e proteggere il nostro Paese», ha concluso.