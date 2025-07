Ucraina, Trump contro Putin: «Mi ha deluso». E valuta l’invio di missili Tomahawk. Mosca: «Spara bolle di sapone»

Con una vignetta, è Ria Novosti a raffigurare lo Zio Sam piangente con una pistola giocattolo in mano. Il presidente americano ammette: «Non ho ancora chiuso con Putin»

Donald Trump fa la voce grossa con Vladimir Putin, ma la Russia non sembra preoccuparsene troppo. Anche se non per vie ufficiali, Mosca ha deriso la minaccia di sanzioni economiche che nella giornata di ieri il presidente americano aveva avanzato, fornendo cinquanta giorni di tempo al Cremlino per accettare un accordo di tregua. A prendersi gioco del tycoon è Ria Novosti con una semplice vignetta: lo Zio Sam, simbolo della bandiera a stelle e strisce, che piange e con una pistola giocattolo spara bolle di sapone contro il Cremlino. Il messaggio è sufficientemente chiaro: se Trump vuole colpire davvero la Russia, ha bisogno di armi ben più potenti. Nello stesso articolo, Washington è accusata di voler attuare un blocco commerciale che danneggerebbe in primo luogo Cina e India: «Sarà davvero molto interessante assistere a questo spettacolo…».

Trump su Putin: «Mi ha deluso, avevamo trovato un accordo quattro volte»

Con il presidente americano non si può mai stare tranquilli, ma per Kiev e per l’Unione europea è un’intervista alla Bbc ad aprire uno spiraglio di speranza. «Sono deluso da Putin, sono molto deluso ma non ho ancora chiuso con lui», ha confessato. «Per quattro volte abbiamo trovato un accordo, poi torni a casa e vedi che hanno attaccato un ospedale a Kiev. Allora che diavolo era tutto quello?». Di aver fiducia in Putin, insomma, non se ne parla nemmeno. Ma come per lui vale per chiunque altro: «Non mi fido di nessuno, se devo essere sincero».

Il rapporto appianato con l’Europa: «Ha leader intelligenti»

Donald Trump ha però ammesso che il rapporto con l’occidente ora è ben più fluido rispetto a qualche settimana fa. La Nato, che lui stesso aveva definito «obsoleta», ora sta diventando l’opposto, ora che «ognuno paga le proprie spese». E gli stessi leader europei sembrano aver in qualche modo fratto breccia nella corazza della Casa Bianca: «Sono persone intelligenti che guidano paesi generalmente molto, molto prosperi, come Germania, Francia, Spagna e altri grandi paesi. Ho avuto modo di conoscerli e penso che abbiano imparato a rispettare me e le mie decisioni».

I missili Tomahawk

Secondo il Washington Post Trump ha valutato l’invio a Kiev di missili Tomahawk, capaci di colpire Mosca e San Pietroburgo. I Tomahawk non sono inclusi negli attuali pacchetti di aiuti, ma potrebbero esservi in seguito, se Trump decidesse di aumentare la pressione su Putin.Il Wp riporta inoltre che Washington potrebbe autorizzare l’Uraina a usare i 18 missili ATACMS a lungo raggio attualmente nel Paese alla loro massima gittata di 300 km. Kiev potrebbe colpire così basi militari, aeroporti e depositi di rifornimenti nel cuore della Russia. Il pacchetto potrebbe anche includere altri ATACMS.