Luciano Darderi conquista anche l’Atp di Umago: lo spagnolo Taberner ko in due set. Per il 23enne è la nona vittoria consecutiva

Con tre successi nel 2025 Darderi diventa l'italiano con più tornei vinti dell'anno, davanti anche a Sinner

Continua il momento d’oro di Luciano Darderi. Il 23enne italo-argentino ha vinto il “Plava Laguna Croatia Open” di Umago, torneo ATP 250 disputato sui campi in terra rossa del Teniski Centar Stella Maris. In finale ha dominato lo spagnolo Carlos Taberner con un netto doppio 6-3, conquistando così il suo secondo titolo ATP consecutivo dopo il trionfo di Bastad della scorsa settimana. Con questa vittoria, Darderi – attualmente numero 46 del ranking mondiale – raggiunge nove successi consecutivi nel circuito maggiore e si conferma il numero 4 dei tennisti italiani, portandosi ai piedi del virtuale podio, che vede ovviamente in testa Sinner su Musetti e Cobolli. Ormai sorpassati e staccati Sonego e Arnaldi.

Una conferma importante

Il successo a Umago rappresenta molto più di un semplice trofeo: è la conferma di una crescita costante e di un momento psicofisico brillante. Dopo aver vinto a Bastad, Darderi ha saputo mantenere alta la concentrazione, gestendo al meglio la pressione e i favori del pronostico, anche in Croazia. In finale ha lasciato poco spazio all’avversario, dimostrando grande solidità da fondo campo, varietà nei colpi e una notevole maturità tattica. Con due titoli in due settimane e un ranking in costante ascesa, Darderi si candida a diventare uno dei protagonisti della seconda parte della stagione. Le vittorie su terra battuta certificano la sua specializzazione sulla superficie, ma il prossimo passo sarà dimostrare continuità anche sul cemento, in vista del tour nordamericano e dello US Open.