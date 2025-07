«Spendi tutti i soldi per la Ferrari e poi…», il turista becca Sinner con secchio e spugna: il commento sul 1 numero al mondo – Il video

Le immagini diventate virali su TikTok di un turista che ha incrociato il tennista mentre lucida la sua Ferrari 812 nel vialetto della casa dei genitori

Per Jannik Sinner è difficile ormai sfuggire a qualunque obiettivo anche a casa sua a Sesto Pusteria, in Alto Adige. Il numero uno del tennis mondiale, fresco vincitore di Wimbledon, è stato immortalato da un turista di passaggio che lo ha trovato intento a lavare da solo la sua Ferrari 812 nel vialetto di casa dei genitori.

Il video virale di Sinner che lava la sua Ferrari da solo

Il video è finito su TikTok, accompagnato dal commento: «Spendi tutti i soldi per la macchina e ti tocca pulirla da solo». In tanto nei commenti elogiano Sinner per continuare a comportarsi come un ragazzo della porta accanto. Certo con la residenza a Montecarlo, milioni di euro conquistati sul campo nel conto in banca e una Ferrari da mezzo milione nel vialetto di casa dei genitori.

Il dominio di Sinner nella classifica Atp

Sul fronte sportivo, la leadership mondiale di Sinner appare sempre più salda. Il 23enne di San Candido mantiene il primo posto nel ranking ATP con 12.030 punti, un margine rassicurante sui più diretti inseguitori. Carlos Alcaraz insegue a distanza siderale con 8.600 punti, mentre Alexander Zverev completa il podio con 6.030. La strategia del team Sinner per conservare la vetta è chiara: gestire le energie in vista degli US Open, dove il campione azzurro tornerà per difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Dopo aver saltato il torneo di Toronto, l’appuntamento cerchiato in rosso sul calendario è il Masters di Cincinnati ad agosto, ultimo test prima dell’ultimo Slam della stagione.

Il movimento azzurro cresce anche con Cobolli e Darderi

Il tennis italiano non vive solo di Sinner. Lorenzo Musetti conferma la sua solidità mantenendo la settima posizione mondiale, mentre Flavio Cobolli continua la sua scalata personale. Il romano ha guadagnato una posizione e ora occupa il 18° posto, stabilendo il suo nuovo best ranking. Anche Luciano Darderi sta vivendo un momento magico. Il successo nel torneo di Bastad gli ha permesso di balzare al 46° posto della classifica mondiale, confermando la profondità del movimento tennistico italiano che non si era mai vista prima d’ora.