Scoppia rissa nel Napoletano, un morto e due feriti: la lite degenerata a causa dell’alcol

La vittima era un uomo di 51 anni. I carabinieri indagano sul legame tra i tre partecipanti allo scontro

Un uomo di 51 anni, cittadino serbo, è morto nella notte tra sabato e domenica a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, a causa di una violenta rissa avvenuta in strada. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita in via Trieste, al civico 105, quando erano da poco passate le 3 del mattino. A lanciare l’allarme alle autorità è stato il personale sanitario del 118, intervenuto per soccorrere tre persone ferite. All’arrivo dei carabinieri della stazione locale, l’uomo era già privo di vita. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe deceduto a causa delle gravi percosse subite durante la rissa scoppiata per strada. Feriti, ma non in pericolo di vita, anche gli altri due coinvolti, entrambi cittadini di origine serba.

Le indagini

Le indagini sono condotte dai carabinieri sotto il coordinamento della procura di Nola e sono tuttora in corso. Al momento, l’ipotesi principale al vaglio degli inquirenti è quella della rissa degenerata in aggressione mortale. Saranno decisivi gli esami medico-legali e l’analisi delle eventuali immagini di videosorveglianza della zona per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. Non è ancora chiaro se la vittima conoscesse i suoi aggressori. Al momento, gli investigatori ipotizzano che all’origine della rissa possano esserci state cause futili, aggravate dall’alcol che avrebbe contribuito a far precipitare la situazione.