Raoul Bova gate, indagato un pr milanese amico di Martina Ceretti: avrebbe contattato l’attore per “avvisarlo” delle chat

C’è un primo indagato nell’inchiesta aperta dalla Procura di Roma sulla tentata estorsione ai danni dell’attore Raoul Bova. Si tratta di un pr milanese, descritto come un amico di Martina Ceretti, la modella e influencer a cui l’attore avrebbe inviato alcuni messaggi audio nell’ambito di una conversazione privata. Secondo quanto trapela da fonti investigative, l’uomo avrebbe contattato direttamente Bova, informandolo della presunta esistenza di quelle chat e facendo sottintendere una possibile richiesta, che le autorità giudiziarie stanno ora valutando come potenziale estorsione.

Sequestrato anche il telefono della modella

Nel corso dell’indagine sarebbe stato posto sotto sequestro anche il cellulare di Martina Ceretti, per chiarire in che modo gli audio siano stati acquisiti e condivisi. La modella, che non risulta al momento indagata, è una figura nota sui social e nel mondo della moda. Resta da stabilire se abbia avuto un ruolo diretto nella diffusione del materiale o se si sia trattato di una violazione della sua sfera privata. Gli inquirenti stanno analizzando i messaggi scambiati tra l’indagato e Bova, alla ricerca di elementi che configurino una pressione indebita o un tentativo di ricatto. L’inchiesta è ancora nelle fasi iniziali, ma il fascicolo – per ora aperto per tentata estorsione – ha già portato a sequestri e a un primo iscritto nel registro degli indagati.

Massima riservatezza da parte dell’attore

Raoul Bova, tra i volti più amati del cinema e della televisione italiana, non ha rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda. Fonti vicine all’attore fanno sapere che Bova si sarebbe rivolto subito alle autorità dopo aver ricevuto i messaggi allusivi, preoccupato per la violazione della sua privacy e per un possibile uso improprio di contenuti privati. La procura romana, coordinata dal pm di turno, sta esaminando il contenuto del telefono sequestrato e tracciando i passaggi delle conversazioni, per capire come siano stati rubati e diffusi gli audio.