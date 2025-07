Affaire Bova-Ceretti: da Sora Lella a Ryanair, l’ironia graffiante sui social. Tutti i migliori meme: «Occhi spaccanti? Più efficace della pillola»

Tra chi fa citazioni colte di Giosuè Carducci, leggermente riadattate, e chi sceglie la via del sarcasmo: gli audio rubati dell'attore spopolano sul web

Per prevedere che l’affaire tra Raoul Bova e Martina Ceretti sarebbe diventato un fenomeno social non ci voleva certo Nostradamus, e così effettivamente è stato. La relazione tra i due, riguardo a cui la procura di Roma ha aperto un’indagine per tentata estorsione a danno dell’amico della modella Federico Monzino, è stata svelata in esclusiva da Fabrizio Corona nell’ultima puntata del suo format Falsissimo. Da quel momento, agli audio che l’attore avrebbe inviato alla giovane hanno attinto a piene mani numerosissimi utenti del web. Su tutti il Napoli, la squadra campione d’Italia in carica, e Ryanair, contro cui Bova vorrebbe intentare una causa civile.

I giochi letterari e le colpe di Ryanair e Napoli

Se il Napoli ha preso uno spezzone dell’audio rubato – montandolo ad arte su un video con protagonista il calciatore Kevin De Bruyne – Ryanair ha spopolato con un post social in cui citava direttamente le ormai note parole dell’attore: «Buongiorno passeggeri speciali dal sorriso meraviglioso e gli occhi spaccanti», si legge su tutti i canali italiani della compagnia aerea low cost. «Avete scaricato l’app?». Un utilizzo molto furbo – ma forse oltre le righe – delle parole di Raoul Bova in chiave prettamente pubblicitaria.

C’è invece chi si diletta con giochi letterari, costruendo un gioco di parole sull’incipit della poesia Il bove di Giosuè Carducci. «T’amo o pio Bova», scrive la pagina Fanfango su un fotomontaggio in cui la moglie dell’attore, Rocío Muñoz Morales, compare con un grosso paio di corna in fronte. La citazione, come si può dedurre anche dalla descrizione del post, è una storpiatura delle parole del poeta, che scriveva: «T’amo, o pio bove».

Il sarcasmo su Bova tra Sora Lella e Jovanotti: «Occhi spaccanti? Più efficace di un preservativo»

C’è chi invece decide di affilare un po’ di più il coltello e ironizzare sulla frase «essere speciale dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti», considerata una frase d’approccio molto poco efficace e che difficilmente può conquistare la controparte femminile.

Altri, invece, si affidano alle parole senza peli sulla lingua della storica Sora Lella, al secolo Elena Fabrizi, montando le parole di Bova sulla celebre scena della telefonata di Acqua e sapone, del 1983. Uno spezzone che si conclude con un eloquente: «Sto figlio de ‘na mi…».