Queste foto non dimostrano che le missioni nella Stazione Spaziale siano una messinscena

Qual è il contesto reale del set cinematografico nella foto diffusa dai complottisti

Diverse condivisioni Facebook riportano l’immagine di un astronauta di fronte a una troupe in quello che appare in tutti gli effetti un set cinematografico. Dunque si lascia intendere un complotto in cui le missioni della Stazione spaziale internazionale (ISS), e nelle altre missioni spaziali, sarebbero tutte dei falsi realizzati negli studi cinematografici. Chiaramente non è così, vediamo perché.

Per chi ha fretta:

Secondo la narrazione le missioni spaziali verrebbero simulate segretamente in studi cinematografici.

Gli unici set per le riprese sono quelli organizzati per intervistare gli astronauti sulla Terra, che vengono decontestualizzate dagli autori complottisti.

Analisi

Le allusioni al set cinematografico si possono notare nella seguente didascalia che si accompagna alla foto “rivelatrice”:

Quando dico che il mondo è un enorme palcoscenico, intendo questo

Inarrivabile, vince il Premio dei Premi.

La ISS è un set cinematografico?

Veniamo quindi alle allusioni riguardo a presunti set cinematografici in cui si realizzerebbero i filmati della ISS o di altre missioni spaziali. Effettivamente l’immagine riprende il backstage di una intervista all’astronauta della NASA Don Pettit. Il servizio è stat realizzato dai colleghi di Infosys Foundation USA. Trovate il video nel loro canale YouTube.

Chiaramente non c’entra niente con un contesto reale in assenza di peso. Non vorremmo suggerire delle idee a eventuali “complottisti disonesti”, ma gli astronauti possono addestrarsi sperimentando queste condizioni anche senza andare in orbita. Per esempio mediante dei voli parabolici. Salendo e scendendo continuamente di quota, degli appositi velivoli riproducono per brevi momenti le condizioni di vita nello Spazio. Altre simulazioni meno fedeli ma di durata più lunga possono essere fatte dentro apposite vasche. Nel caso in oggetto invece, vediamo l’Astronauta americano dentro una riproduzione di quelli sono i reali ambienti in cui si interagisce nello Spazio. Ed è tutto alla luce del sole. Una trasparenza questa, che vediamo al momento solo da parte di chi ha prodotto l’intervista originale a Pettit.

Conclusioni

Abbiamo visto che le allusioni sulle missioni spaziali che avverrebbero in appositi set cinematografici è priva di fondamento, essendo frutto della decontestualizzazione di una intervista svoltasi palesemente a Terra, come gli stessi autori lasciano intendere.

