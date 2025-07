Questi congegni nei motori degli aerei non servono a “irrorare i cieli”

In realtà, si tratta di elementi utili per garantire la sicurezza e il buon funzionamento dei velivoli

Diverse condivisioni su Instagram riportano una clip in cui si vedrebbero dei congegni nei motori degli aerei civili che servirebbero a irrorare i cieli. Si tratta di una narrazione che si inserisce nella più ampia e variegata teoria cospirazionista delle Scie chimiche.

Per chi ha fretta:

Circolano ancora delle clip che mostrerebbero degli oggetti misteriosi montati negli aerei civili, che servirebbero a irrorare i cieli.

Chi crede a questa narrazione generalmente sostiene la teoria complottista delle Scie chimiche.

In realtà consultando esperti e manuali tecnici è possibile risalire al loro funzionamento per nulla misterioso, che serve a garantire la sicurezza e il buon funzionamento dei velivoli.

Analisi

Riportiamo diversi frame della clip in cui si dimostrerebbe l’attività volta a irrorare i cieli mediante delle antenne poste nei motori degli aerei civili. Tali condivisioni si presentano con la seguente didascalia:

Questo è il video dove Enrico Gianini spiega quello che ha scoperto!!

Il video dura un tutto 17 minuti e l’ho ripartito in varie parti che vi pubblico di seguito.

Questo è costato a Enrico l’internamento, facciamo girare e gridiamo forte LIBERATE GIANINI!!

Congegni misteriosi per irrorare i cieli?

Veniamo all’immagine che forse più di tutte farebbe pensare a un dispositivo per irrorare i cieli. Si vedono infatti due paia di tubi che emergono da un dispositivo sotto l’aereo. Di cosa si tratta realmente? Parliamo di bleed valves o blow-off valves. Quelli nella foto in oggetto sono più rari da trovare nel Web, perché ci vuole proprio impegno per fotografarli, dato che non si trovano in punti “comodi” dei velivoli.

Negli aeromobili civili questi congegni servono a gestire fenomeni come il compressor surge (stallo del compressore). Nel caso in oggetto parliamo più precisamente dei pylon drains. Queste valvole consentono di scaricare parte dell’aria compressa, stabilizzando il funzionamento del compressore e prevenendo condizioni di stallo. Trovate maggiori approfondimenti nelle pagine dedicate alle specifiche tecniche dei motori IAE V2500, qui e qui. Segnaliamo anche un video dei colleghi di Geoengineering Watch Debunked.

Altri frame sembrano mostrare dei Fuel Dump Nozzle. Servono come suggerisce il nome per il Fuel dumping, detto anche Fuel Jettisoning. Servono a scaricare in atmosfera il combustibile in eccesso nei casi in cui è necessario eseguire un atterraggio d’emergenza. Se infatti un velivolo deve atterrare prima del previsto potrebbe avere ancora a bordo troppo carburante, rendendo il suo peso eccessivo per l’atterraggio.

Chi è Enrico Gianini

L’autore del filmato risulterebbe essere l’ex operatore aeroportuale di Malpensa Enrico Gianini. Secondo quanto riporta Byoblu, l’uomo sarebbe stato sottoposto a Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e si troverebbe presso la REMS di Castiglione delle Stiviere. Sempre secondo Byoblu, la perizia psichiatrica avrebbe riportato una diagnosi di «disturbo di personalità schizoide inquadrabile come disturbo delirante contraddistinto da un forte senso di persecuzione e di azione complottista». Gianini fa parte della cerchia dei credenti nella teoria cospirazionista delle Scie chimiche. Era noto soprattutto per la sua attività nell’aeroporto di Malpensa, a caccia di fantomatici dispositivi per irrorare i cieli. Ed è proprio questo il tema oggetto della clip.

Spesso non ci pensiamo, ma chi dà spazio a queste persone o ne condivide i contenuti nei Social network, corre il rischio di assecondare (anche inconsapevolmente) persone con comprovati disturbi mentali, incoraggiandone i comportamenti, che se avvengono in luoghi pubblici come un aeroporto, rischiano di generare disagi nel personale. A fronte dei click che potrebbe portare alle nostre pagine, trasformare dei soggetti con disturbi mentali in paladini della “verità” non li aiuterà certo a migliorare la loro condizione.

Conclusioni

Le immagini in oggetto non mostrano misteriosi congegni installati negli aerei civili, volti a irrorare i cieli con le Scie chimiche. Consultando gli esperti e i manuali tecnici è possibile risalire al funzionamento di ogni componente mostrato della clip.

