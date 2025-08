Il Partito Repubblicano celebra Trump e il ritorno delle grandi auto americane con una Lada sovietica

Si tratta della famosa Lada 1200, una delle utilitarie più vendute nel territorio russo

I profili social ufficiali del Partito Repubblicano statunitense (GOP) hanno pubblicato una manifesto celebrativo con protagonista Donald Trump, ritratto in posa trionfante, accompagnato dallo slogan “Make Automobiles Great Again” (“Rendere le automobili di nuovo grandi”). Nel tentativo di evocare un senso di nostalgia per la grande industria automobilistica americana del passato ed esaltare la figura dell’inquilino della Casa Bianca, i Repubblicani hanno condiviso un’immagine che però non raffigura affatto un veicolo simbolo dell’orgoglio a stelle e strisce, bensì una Lada 1200 (VAZ 2101) di produzione sovietica.

L’auto è la stessa raffigurata in un’immagine gratuita disponibile su Pixabay, i cui tag includono chiaramente “Lada” e “Unione Sovietica”. Su X, gli utenti di Community Notes hanno rapidamente segnalato il clamoroso errore, facendo apparire un avviso sotto al post dell’account ufficiale del Partito Repubblicano, scatenando ulteriormente le reazioni da parte degli utenti e dei media americani.

Le Lada furono prodotte per la prima volta nell’Unione Sovietica nel 1970 e risultano come le auto più vendute in Russia, utilitarie dal prezzo accessibile e dalla maggiore affidabilità rispetto ad altre case automobilistiche del periodo comunista.

L’immagine condivisa dagli account del Partito Repubblicano statunitense riporta il watermark del The Daily Signal, un sito conservatore noto per i suoi contenuti politici e sociali, generalmente non incline alla satira. Al momento, non si riscontrano pubblicazioni della stessa immagine da parte del sito, il quale aveva pubblicato, il 31 luglio 2025, un articolo evocativo dal titolo “Making Automobiles Great Again“, condiviso dagli account ufficiali della Casa Bianca.