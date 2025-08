Ponte sullo Stretto, vicino l’ok: «Via libera mercoledì». L’annuncio trionfale di Salvini dalle Marche (in videocollegamento)

Il vicepremier ha parlato del grande progetto di cui si parla «dagli antichi romani». All'evento presenti Meloni e Tajani

Nelle Marche, quando la premier Giorgia Meloni e il vicepremier Antonio Tajani stanno presentando i progetti che il governo ha in serbo per la Regione, Matteo Salvini non c’è. O meglio, c’è ma in videocollegamento perché è troppo impegnato e «ogni minuto mi è prezioso qua in ufficio». Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sta infatti preparando quella che definisce «una pagina di storia», distante circa 850 chilometri da Ancona: l’ok definitivo per l’inizio dei lavori del Ponte sullo Stretto di Messina.

L’approvazione ai lavori del ponte sullo Stretto: «Attesa per mercoledì»

Il via libera, secondo quanto ha raccontato Matteo Salvini, dovrebbe arrivare nella tarda mattinata di mercoledì. Un appuntamento di tale importanza da avere la priorità su tutto: «Sono in ufficio, mi sono fatto un bel tour nelle Marche incontrando imprenditori balneari e sindaci», spiega in videocollegamento giustificando la sua assenza. «Mi perdonerete ma ogni minuto mi è prezioso qua in ufficio». Poi parte subito col piatto forte: «A proposito di promesse che non sono mai state realizzate: mercoledì mattina alle 12.30 ci sarà l’approvazione del progetto definitivo per l’avvio dei lavori del ponte sullo Stretto di Messina».

Un successo millenario: «Lo volevano fare pure gli antichi romani, ora siamo alle ultime firme»

Un «sì» che, se dovesse arrivare, consentirebbe la materializzazione di un sogno e di un progetto durato secoli. Anzi millenni: «Se ne parla dagli antichi romani, sono le ultime norme e ultime firme per queste quarantotto ore che segneranno una pagina di storia». Anche per questo il ministro delle Infrastrutture ha deciso di presenziare a distanza all’incontro istituzionale di presentazione degli interventi del governo per lo sviluppo delle Marche. Pur senza far mancare il suo vocale supporto al governatore uscente Francesco Acquaroli, di scuderia FdI e pronto a ricandidarsi per le regionali di fine settembre.