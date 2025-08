Burro e parmigiano nella cacio e pepe: la ricetta della Bbc fa imbestialire i cuochi di Roma

La reazione non si è fatta attendere. Fiepet Confesercenti ha chiesto l'immediata rettifica dell'errore: «Per salvaguardare una tradizione popolare»

Burro e parmigiano, sono queste le due micce che hanno fatto scoppiare rinnovate tensioni tra Londra e Roma. Niente di politico – sia chiaro – ma problemi di stomaco, quelli insomma più fastidiosi. Tutto inizia dalla celebre emittente Bbc, che nel suo sito di approfondimento sulla cucina si è avventurata nella pubblicazione di alcune ricette della tradizione tra cui compaiono anche piatti italiani. Peccato che, all’interno degli ingredienti per la cacio e pepe, siano indicati come fondamentali proprio il burro e il parmigiano, al posto del pecorino. Per quanto il burro sia la quotidianità per chi abita in Inghilterra, è altrettanto vero che si è arrivati allo scontro per molto meno.

La ricetta “british” e la reazione di Roma: «Basiti»

«Con quattro semplici ingredienti – spaghetti, pepe, parmigiano e burro – è un classico che non può mancare nella dispensa». Questo l’annuncio trionfale della Bbc che ha fatto imbizzarrire anche la Fiepet Confesercenti di Roma. Presto detto, l’associazione ha scritto immediatamente all’emittente britannica e all’ambasciata inglese a Roma esprimendo il suo disappunto e chiedendo l’immediata rettifica: «Nella sezione “GoodFood” dedicata alla cucina è stata pubblicata in bellavista la ricetta della cacio e pepe, iconico piatto della tradizione romana e laziale e da anni tra i fiori all’occhiello della nostra cucina italiana», scrive il presidente Claudio Pica. «Ma rimaniamo basiti leggendo sul sito della Bbc la ricetta».

L’indignazione di Roma: «La proponevano come ricetta originaria, correggere subito»

A questo punto, Fiepet Confesercenti spiega l’errore: «Spiace smentire lo storico e autorevole media britannico, ma la ricetta originale e originaria della cacio e pepe esclude la presenza di parmigiano e burro. Gli ingredienti non sono quattro ma tre: pasta, pepe e pecorino», puntualizza. «Poi ci sono le interpretazioni personali degli chef, ma noi ci soffermiamo invece sul fatto che la Bbc proponga agli utenti la ricetta come fosse quella originaria – e non una delle possibili varianti del piatto – e che addirittura suggerisca di realizzarla con tanto di video che illustra i vari passaggi e la composizione del piatto finale». Per questo, e per «salvaguardare un piatto iconico», la richiesta di rettifica.