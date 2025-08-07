Apple investe in USA e Tim Cook dona una placca d’oro a Trump per celebrare l’accordo – Il video

Un dono da 24 carati realizzato nello Utah, ha tenuto a precisare il CEO di Apple al Presidente americano

Il CEO di Apple ha donato al presidente degli Stati Uniti una placca su base dorata (24 carati) per celebrare l’annuncio di un investimento da 2,5 miliardi di dollari nella produzione dei vetri di iPhone e Apple Watch nello stato del Kentucky. La placca è stata consegnata durante un incontro ufficiale nello Studio Ovale, in cui Trump ha elogiato Apple per il ritorno della produzione in America.

L’investimento è parte di un piano più ampio da 100 miliardi di dollari, annunciato da Apple per rafforzare la filiera americana, in risposta ai dazi sui microchip annunciati dallo stesso Trump. Cook ha definito l’accordo come un primo passo verso la produzione parziale degli iPhone in territorio statunitense.