«Così JD Vance ha fatto modificare il deflusso di un lago per fare kajak»

The Guardian: nel giorno del suo compleanno in Ohio

Il team del vicepresidente americano JD Vance ha chiesto agli ingegneri dell’Army Corps di modificare il deflusso del Caesar Creek, un lago dell’Ohio. Aumentando i livelli dell’acqua del fiume Little Miami per fare in modo che ci fossero tutte le condizioni ideali per praticare il kayak. A scriverlo è The Guardian, ricordando che il 2 agosto, giorno in cui festeggiava il suo 41esimo anno di età, Vance, in vacanza con la famiglia nel sud-ovest dell’Ohio, è stato avvistato dalla gente del posto mentre scendeva in canoa lungo il fiume Little Miami.

La richiesta di modificare il deflusso

Ufficialmente la richiesta di modificare il deflusso del lago fatta agli esperti aveva lo scopo di garantire una navigazione sicura senza alcun rischio per Vance. Ma una fonte anonima ha riferito al quotidiano britannico che si volevano soprattutto creare le condizioni ideali sull’acqua affinché il vicepresidente americano potesse godersi una pagaiata lungo il fiume senza troppi problemi.

La notizia ha sollevato non pochi interrogativi sul fatto che l’ufficio di Vance stesse potenzialmente sfruttando le risorse delle infrastrutture pubbliche solo per il suo svago personale. In un momento in cui l’amministrazione Trump ha tagliato miliardi di dollari in aiuti esteri, ricerca scientifica e posti di lavoro governativi come parte della sua spinta all’efficienza. A una richiesta di commento avanzata dal quotidiano l’ufficio del vicepresidente non ha fornito alcuna risposta.