Ultime notizie Benjamin NetanyahuDaziDonald TrumpGaza
ESTERIJ.D. VanceUSA

«Così JD Vance ha fatto modificare il deflusso di un lago per fare kajak»

07 Agosto 2025 - 06:37 Alba Romano
embed
JD Vance
JD Vance
The Guardian: nel giorno del suo compleanno in Ohio

Il team del vicepresidente americano JD Vance ha chiesto agli ingegneri dell’Army Corps di modificare il deflusso del Caesar Creek, un lago dell’Ohio. Aumentando i livelli dell’acqua del fiume Little Miami per fare in modo che ci fossero tutte le condizioni ideali per praticare il kayak. A scriverlo è The Guardian, ricordando che il 2 agosto, giorno in cui festeggiava il suo 41esimo anno di età, Vance, in vacanza con la famiglia nel sud-ovest dell’Ohio, è stato avvistato dalla gente del posto mentre scendeva in canoa lungo il fiume Little Miami.

La richiesta di modificare il deflusso

Ufficialmente la richiesta di modificare il deflusso del lago fatta agli esperti aveva lo scopo di garantire una navigazione sicura senza alcun rischio per Vance. Ma una fonte anonima ha riferito al quotidiano britannico che si volevano soprattutto creare le condizioni ideali sull’acqua affinché il vicepresidente americano potesse godersi una pagaiata lungo il fiume senza troppi problemi.

La notizia ha sollevato non pochi interrogativi sul fatto che l’ufficio di Vance stesse potenzialmente sfruttando le risorse delle infrastrutture pubbliche solo per il suo svago personale. In un momento in cui l’amministrazione Trump ha tagliato miliardi di dollari in aiuti esteri, ricerca scientifica e posti di lavoro governativi come parte della sua spinta all’efficienza. A una richiesta di commento avanzata dal quotidiano l’ufficio del vicepresidente non ha fornito alcuna risposta.

Articoli di ESTERI più letti
1.

80 anni fa le bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki, il sopravvissuto (ed esperto): «Così convincerei Trump, Putin e Xi ad abbandonare le armi atomiche» – L’intervista

2.

Così un pesce caduto dal cielo ha provocato un incendio in una foresta in Canada

3.

Usa, Robert Kennedy annuncia lo stop ai finanziamenti per i vaccini a mRNA a Moderna, Pfizer e Sanofi

4.

⁠La verità sul sommergibile Titan, l’addestramento farsa dei piloti e le minacce a chi faceva domande: «Ecco come potevano evitare la strage»

5.

L’Idf e la strategia per l’occupazione di Gaza: «Sarebbe una trappola»

leggi anche
J.D. Vance sugli ufo
ESTERI

JD Vance ossessionato dagli Ufo, sui droni non crede neanche alla Casa Bianca: «Voglio andare a fondo» – Il video

Di Ugo Milano
FACT-CHECKING

Anche J.D. Vance finisce nel mirino della teoria del complotto sull’Adrenocromo

Di Juanne Pili
trump obama
ESTERI

Trump e Vance inseguono Obama sulle volanti della polizia: il tycoon posta il fotomontaggio-parodia dell’inseguimento di O.J. Simpson

Di Ugo Milano