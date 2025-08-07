Avs denuncia il governo italiano alla Cpi? Meloni: «La sinistra non ci batte alle urne e va dai giudici»

Ieri Bonelli e Fratoianni avevano sporto denuncia accusando il governo italiano di essere complice dei crimini israeliani a Gaza

«Non riuscendo a batterci in patria, la sinistra cerca sempre il soccorso esterno». È questa una delle tre conclusioni «chiare a tutti» con cui Giorgia Meloni, scrivendo su Facebook, ha attaccato frontalmente la decisione di Alleanza Verdi e Sinistra di denunciare il governo italiano presso la Corte Penale Internazionale. Secondo l’ipotesi di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, l’esecutivo si sarebbero reso «complice dei crimini contro l’umanità» commessi dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza. «Come se perfino questo fosse colpa nostra», ridicolizza la premier.

L’attacco ad Avs: «Usano i giudici, hanno rinunciato alla democrazia da tempo»

«Leggo che alcuni esponenti della sinistra – come Bonelli, Fratoianni e compagnia – vorrebbero segnalare il Governo italiano alla Corte Penale Internazionale», si legge sul post. «Gli stessi che, giusto qualche tempo fa, chiedevano a Bruxelles di aprire una procedura di infrazione contro l’Italia. Ora puntano addirittura a un processo internazionale, tirando in ballo il dramma umanitario a Gaza in modo del tutto strumentale, come se perfino questo fosse colpa nostra». Poi affonda: «Tre cose sono ormai chiare a tutti: la prima è che, non riuscendo a batterci in patria, la sinistra cerca sempre il soccorso esterno. La seconda è che dell’immagine dell’Italia e della sua reputazione nel mondo, a loro, non importa assolutamente nulla. La terza è che ormai hanno un’unica strategia e speranza: provare a liberarsi degli avversari per via giudiziaria, perché alla via democratica hanno rinunciato da un pezzo. Non riusciranno».