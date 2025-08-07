Ultime notizie Benjamin NetanyahuDaziDonald TrumpGaza
POLITICAAvsCpiGazaGiorgia MeloniGoverno MeloniHamasIsraeleMedio OrientePalestina

Avs denuncia il governo italiano alla Cpi? Meloni: «La sinistra non ci batte alle urne e va dai giudici»

07 Agosto 2025 - 10:27 Ugo Milano
embed
giorgia meloni avs denuncia gaza cpi
giorgia meloni avs denuncia gaza cpi
Ieri Bonelli e Fratoianni avevano sporto denuncia accusando il governo italiano di essere complice dei crimini israeliani a Gaza

«Non riuscendo a batterci in patria, la sinistra cerca sempre il soccorso esterno». È questa una delle tre conclusioni «chiare a tutti» con cui Giorgia Meloni, scrivendo su Facebook, ha attaccato frontalmente la decisione di Alleanza Verdi e Sinistra di denunciare il governo italiano presso la Corte Penale Internazionale. Secondo l’ipotesi di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, l’esecutivo si sarebbero reso «complice dei crimini contro l’umanità» commessi dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza. «Come se perfino questo fosse colpa nostra», ridicolizza la premier.

L’attacco ad Avs: «Usano i giudici, hanno rinunciato alla democrazia da tempo»

«Leggo che alcuni esponenti della sinistra – come Bonelli, Fratoianni e compagnia – vorrebbero segnalare il Governo italiano alla Corte Penale Internazionale», si legge sul post. «Gli stessi che, giusto qualche tempo fa, chiedevano a Bruxelles di aprire una procedura di infrazione contro l’Italia. Ora puntano addirittura a un processo internazionale, tirando in ballo il dramma umanitario a Gaza in modo del tutto strumentale, come se perfino questo fosse colpa nostra». Poi affonda: «Tre cose sono ormai chiare a tutti: la prima è che, non riuscendo a batterci in patria, la sinistra cerca sempre il soccorso esterno. La seconda è che dell’immagine dell’Italia e della sua reputazione nel mondo, a loro, non importa assolutamente nulla. La terza è che ormai hanno un’unica strategia e speranza: provare a liberarsi degli avversari per via giudiziaria, perché alla via democratica hanno rinunciato da un pezzo. Non riusciranno».

Articoli di POLITICA più letti
1.

Omissione, peculato, favoreggiamento: le accuse a Nordio, Mantovano e Piantedosi per il caso Almasri

2.

Regionali in Campania, Cirielli, il matrimonio e la campagna elettorale: «Sono già in campo, ecco perché gli altri nomi non hanno chances»

3.

Regionali in Toscana, il Movimento cinque stelle e il sì a Giani. Perché Conte ora ha deciso di cedere e cosa c’entrano le altre sfide

4.

Le vacanze segrete di Giorgia Meloni: «La manda in bestia ritrovarvi tra i piedi»

5.

Giorgia Meloni beccata al concerto delle Blackpink, la premier con la figlia per le star del K-pop: il look strategico, cosa ha voluto indossare

leggi anche
POLITICA

Caso Almasri, Meloni all’attacco: «Dai magistrati vedo disegno politico per fermarci. Io non sono un Conte qualunque». La risposta del leader M5s – Il video

Di Giovanni Ruggiero
nordio piantedosi mantovano
POLITICA

Caso Almasri, il governo: «Tutelato lo Stato da un pericolo grave e imminente». E il procuratore Lo Voi sbotta sui tempi dell’indagine

Di Giammarco Pio Isoldi
Daniela Santanchè
ECONOMIA & LAVORO

Daniela Santanché ha detto di avere venduto gratis la sua Athena pubblicitàMa la società era in perdita di 5 milioni e con un’altra grana Inps sulla cig

Di Fosca Bincher