New York, sparatoria a Times Square: tre feriti, arrestato un 17enne

L'incidente è avvenuto intorno all'1:20 ora locale (le 7.20 in Italia). I feriti hanno un'età compresa tra i 18 e i 65 anni e sono tutti in condizioni stabili

Un diciassettenne armato ha ferito tre persone in una sparatoria a Times Square, a New York, sabato 9 agosto, intorno all’1:20 ora locale (le 7.20 in Italia), per una probabile lite con un altro coetaneo. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di New York, citato dal New York Times, le vittime sono un ragazzo di 19 anni e un uomo di 65, entrambi colpiti agli arti inferiori, e una giovane donna di 18 anni, ferita di striscio al collo. I tre sono stati trasportati al Bellevue Hospital e, fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione. Il sospettato è stato fermato dalle forze dell’ordine, anche se al momento non sono ancora state formalizzate accuse. L’area è stata immediatamente isolata: parte di Seventh Avenue e di Broadway è stata chiusa al traffico, e oltre una dozzina di auto della polizia stanno presidiando la zona.

Le testimonianze di residenti e turisti

Nonostante la rapida risposta delle forze dell’ordine, l’episodio ha lasciato una scia di preoccupazione tra residenti e turisti. «Ho sentito gli spari e subito dopo ho visto tre persone correre nella mia direzione, seguite da almeno dieci poliziotti», ha raccontato Ahmed Talal, un venditore di gelati che si trovava con il suo camioncino in zona al momento dell’incidente. «Anche un’ora e mezza dopo, c’erano ancora persone che passeggiavano, ma erano la metà rispetto al solito. Ecco perché ho deciso di chiudere in anticipo», ha aggiunto Talal, spiegando che normalmente resta aperto fino all’alba nei fine settimana estivi.

Il contesto politico e i precedenti

La sparatoria arriva in un momento delicato per la città, nel pieno della campagna per l’elezione del nuovo sindaco. La sicurezza pubblica, in particolare in luoghi simbolici come Times Square o le stazioni della metropolitana, è diventata uno dei temi centrali del dibattito politico. L’episodio di sabato si aggiunge a un altro fatto di sangue avvenuto recentemente: a fine luglio, un uomo armato ha ucciso quattro persone in un edificio per uffici su Park Avenue, tra cui un agente della NYPD fuori servizio, prima di togliersi la vita. Un evento che ha ulteriormente alimentato la percezione di insicurezza in città. Eppure, i dati diffusi dalla polizia raccontano una realtà in parte diversa: nei primi sette mesi del 2025, New York ha registrato il numero più basso di sparatorie e vittime da quando esistono i rilevamenti statistici.

Foto copertina: PEXELS / VLAD ALEXANDRU POPA