Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀAutostradeInchiesteIncidentiIncidenti aereiLuccaToscana

Forte dei Marmi, ultraleggero urta un cavo elettrico e precipita vicino all’autostrada: ferito il pilota 78enne

10 Agosto 2025 - 14:27 Ugo Milano
embed
L'uomo stava tentando un atterraggio di emergenza nell'aeroporto di Cinquale

Un ultraleggero è precipitato in un campo a Forte dei Marmi, nei pressi dell’autostrada A12. L’unico ferito è il pilota, un uomo di 78 anni di Carpi (Modena), che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Versilia con escoriazioni multiple, ma è uscito autonomamente dal velivolo dopo l’impatto. Secondo quanto ricostruito, il pilota a bordo stava tentando un atterraggio di emergenza presso il vicino aeroporto di Cinquale (Massa Carrara) quando ha urtato un cavo elettrico dell’alta tensione, perdendo così il controllo del velivolo. L’aereo è quindi caduto in un terreno agricolo tra via Gobetti e l’autostrada A12.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti un’automedica di Querceta, un’ambulanza della croce verde di Forte dei Marmi, i vigili del fuoco e i tecnici di Terna, chiamati per mettere in sicurezza l’area a causa di una perdita di carburante. È stata allertata anche la società autostradale per gestire eventuali rischi legati alla vicinanza con l’autostrada. Inizialmente si era temuto che ci fossero altri feriti, ma le verifiche hanno confermato che l’unico coinvolto è stato il pilota.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Hotel vuoti, ombrelloni chiusi, turismo “mordi e fuggi”: l’estate da dimenticare degli imprenditori italiani. Gassman: «Avete esagerato coi prezzi»

2.

Vacanze sempre più costose anche in Romagna, la frustrazione di Mirko Casadei: «Due gamberi fritti a 25 euro, qualche domanda te la fai»

3.

Prima lo aiuta poi viene derubata: la fotografa Nima Benati vittima di un furto da 100mila euro su un Frecciarossa. Cosa le hanno sottratto

4.

Venezia, famiglia derubata mentre si fa il bagno: i ladri vanno a pranzo con la loro carta di credito

5.

Parla la madre di Michela Murgia: «Non ho mai capito la sua famiglia queer». E sul marito Lorenzo Terenzi: «Non abbiamo contatti»

leggi anche
volo-posto-11-a aereo
ATTUALITÀ

Ora tutti vogliono il posto 11A: la corsa al sedile del sopravvissuto dopo l’incidente Air India

Di Ugo Milano
incidente aereo aereo caccia
ESTERI

Usa, aereo di linea sfiora un caccia britannico sopra Los Angeles: ferite due hostess – I video

Di Alba Romano
aereo an-24 amur russia
ESTERI

Russia, l’aereo An-24 caduto con 49 persone a bordo nella regione dell’Amur: «Nessun sopravvissuto»

Di Alba Romano
ultraleggero schianto
ATTUALITÀ

L’aereo in picchiata sulla tangenziale, le auto che passano tra le fiamme. Le immagini dell’ultraleggero caduto nel bresciano – Il video

Di Stefania Carboni
ultraleggero brescia
ATTUALITÀ

Brescia, un ultraleggero precipita sul raccordo dell’autostrada: morti pilota e copilota

Di Alba Romano
incidente aereo aereo bombardiere
ESTERI

Aereo di linea sfiora un bombardiere B-52, la virata miracolosa e il capitano incredulo: «Quell’aeroporto non ha radar» – Il video

Di Ugo Milano