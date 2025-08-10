Forte dei Marmi, ultraleggero urta un cavo elettrico e precipita vicino all’autostrada: ferito il pilota 78enne

L'uomo stava tentando un atterraggio di emergenza nell'aeroporto di Cinquale

Un ultraleggero è precipitato in un campo a Forte dei Marmi, nei pressi dell’autostrada A12. L’unico ferito è il pilota, un uomo di 78 anni di Carpi (Modena), che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Versilia con escoriazioni multiple, ma è uscito autonomamente dal velivolo dopo l’impatto. Secondo quanto ricostruito, il pilota a bordo stava tentando un atterraggio di emergenza presso il vicino aeroporto di Cinquale (Massa Carrara) quando ha urtato un cavo elettrico dell’alta tensione, perdendo così il controllo del velivolo. L’aereo è quindi caduto in un terreno agricolo tra via Gobetti e l’autostrada A12.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti un’automedica di Querceta, un’ambulanza della croce verde di Forte dei Marmi, i vigili del fuoco e i tecnici di Terna, chiamati per mettere in sicurezza l’area a causa di una perdita di carburante. È stata allertata anche la società autostradale per gestire eventuali rischi legati alla vicinanza con l’autostrada. Inizialmente si era temuto che ci fossero altri feriti, ma le verifiche hanno confermato che l’unico coinvolto è stato il pilota.