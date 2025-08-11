Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Non ce l’ha fatta il piccolo Danir, finito nell’auto di famiglia e morto a 4 anni per un colpo di calore

11 Agosto 2025 - 15:10 Stefania Carboni
auto colpo di calore
Il piccolo, originario della Romania, si trovava con i genitori in vacanza ad Olmedo, nel nord ovest della Sardegna. Mentre mamma e papà riposavano è uscito di casa introducendosi nella vettura

È morto stamattina all’ospedale Policlinico Gemelli di Roma Danir, il bambino di 4 anni, figlio di turisti romeni che si trovavano in vacanza a Olmedo, nel nord ovest della Sardegna, vittima di un colpo di calore preso all’interno dell’auto di famiglia. Il piccolo, approfittando di un momento di riposo dei genitori, è uscito di casa infilandosi nella vettura a loro insaputa. Appena i genitori hanno notato la scomparsa lo hanno cercato, trovandolo dentro la macchina, ormai privo di conoscenza.

La scoperta del bambino dentro l’auto, la corsa in rianimazione a Sassari e il trasferimento a Roma

Danir, date le sue condizioni, è stato immediatamente trasferito nella capitale dopo un primo ricovero d’urgenza in rianimazione al Santissima Annunziata di Sassari. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Alghero i genitori lo avevano trovato privo di sensi nella loro auto parcheggiata sotto il sole cocente. Sulla tragedia è stata aperta un’inchiesta, ora sotto la competenza della procura della Repubblica di Roma, per accertare eventuali responsabilità su fatti e cause che hanno poi portato alla morte del piccolo.

(in copertina foto di Daniel Silva su Unsplash)

