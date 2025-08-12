Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀAlpinismoSocial mediaTurismo

«Arrivano a torso nudo senza maglione e chiedono prosciutto e melone e doccia calda», le richieste assurde dei turisti in montagna: «Colpa dei social»

12 Agosto 2025 - 16:07 Cecilia Dardana
embed
turisti montagna
turisti montagna
Molta gente si avventura senza equipaggiamento o conoscenza adeguata, a volte solo attratta dal fatto di aver visto una foto sui social

Puoi conoscere ogni sentiero a memoria, aver passato la vita tra creste e vallate, e poi perdere la vita per un inciampo o una pietra caduta dall’alto. Allo stesso tempo, c’è chi sale a un rifugio in pantaloncini chiedendo “prosciutto e melone” o chi, a metà strada e senza fiato, telefona per farsi riportare a valle in elicottero. La montagna non fa sconti, e può scegliere le sue vittime tra alpinisti navigati e visitatori inesperti. Negli ultimi anni, sulle cime è arrivata una folla nuova, attratta dal fascino dell’alta quota ma non sempre consapevole dei rischi. «Da allora la quantità di gente se non è raddoppiata poco ci manca — racconta Paolo Valoti, past president del Cai di Bergamo, al Corriere della Sera —. Durante il Covid si cercavano spazi aperti e distanze, così tanti si sono avvicinati alla montagna, giovani ma non solo. Oggi arrivano turisti, escursionisti, skyrunner. Domenica sul sentiero delle Orobie ho incontrato persone che per la prima volta erano a 2.500 metri».

I turisti impreparati

Molti, però, si avventurano senza equipaggiamento o conoscenza adeguata, a volte solo attratti dal fatto di aver visto una foto di un tal posto sui social. «L’altro giorno nella Valle del Salto c’era un ponte di neve alto tre metri. Sapevo che non andava attraversato. Poco distante c’era gente vestita in modo tale che capivi subito che non era esperta: e se ci fossero passati sopra?», aggiunge Valoti. «La scoperta è bella, ma va fatta con consapevolezza». Per il Soccorso alpino, la disinformazione è un problema crescente. «C’è gente che non pianifica né il percorso né l’attrezzatura — spiega Damiano Carrara, delegato provinciale —. Vede una foto sui social, crede che arrivarci sia facile e parte, senza sapere quanta preparazione serva per chi quella foto l’ha scattata». Il risultato, spesso, è un intervento di salvataggio: «Abbiamo soccorso 40 persone nella Valle dei Mulini che non avevano idea delle difficoltà del tragitto, tra torrenti da guadare e dislivelli. Una si è ferita, ma abbiamo dovuto riaccompagnare anche gli altri».

Il rischio di sottovalutare difficoltà e condizioni

Scarpe inadatte, abbigliamento leggero, nessuna protezione contro freddo e pioggia. «Segui le suggestioni dei social e pensi sia solo una passeggiata al fresco — osserva Dario Nisoli, presidente del Cai —. Ma basta una storta o un temporale e i problemi iniziano. Molti chiedono aiuto e non sanno nemmeno dove si trovano». I consigli? «Scarpe da trekking, acqua, protezione da pioggia e freddo, sentieri alla propria portata, imparando gradualmente. E usare app con mappe e geolocalizzazione».

Le richieste assurde ai rifugi

Chi lavora in quota ha visto di tutto. «Domenica mi hanno chiesto prosciutto e melone, credevano di essere al lago — racconta al Corriere della Sera Fabrizio Gonella, da 16 anni al rifugio Coca —. In agosto c’è tanta gente, e qualcuno pretende la doccia calda, ma qui il boiler serve per lavare piatti e vestiti». Stesso copione al rifugio Nani: «Arrivano a torso nudo e senza maglione, poi capiscono che a 2.300 metri fa freddo. A uno ho chiesto: dove hai i pantaloni lunghi? “A casa”, mi ha risposto», racconta il gestore Francesco Tagliaferri, 79 anni. «Non posso fare prediche, ma certa gente non so cosa abbia in testa».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Gli rubano la bici elettrica nel cortile di casa e mette il video sui social, il ladro lo viene a sapere: «Vi denuncio»

2.

Venezia, bimbo di 6 anni sparisce in mare mentre fa il bagno. Una bagnante a Open: «C’erano molte onde, forse risucchiato dalle correnti» – I video

3.

Il cane fece cadere un’anziana al parco, l’incidente nell’area per gli animali. L’assicurazione si tira fuori: la padrona condannata a pagare 27 mila euro

4.

Flop o estate da record? Ecco cosa dicono i dati sul turismo in Italia e quanto pesano gli arrivi dall’estero

5.

Dopo la festa in 100 con mal di pancia e diarrea, tra 800 invitati c’era pure Matteo Ricci: il giallo sul menu uguale per tutti

leggi anche
federico-beltrami-morto-valtellina-escursione
ATTUALITÀ

Tragedia in Valtellina, trovato morto l’alpinista Federico Beltrami: era stato visto precipitare per circa 200 metri domenica sera

Di Ugo Milano
soccorso alpino montagna
ATTUALITÀ

«Mai vista un’estate così in montagna»: allarme del Soccorso Alpino per l’aumento record di vittime. «Molti si rifiutano pure di pagare»

Di Cecilia Dardana
Liam Rézac alpinismo val d'aosta 1
ATTUALITÀ

La morte del 15enne Liam Rézac nella Becca di Viou: «I pericoli ci sono sempre. Il consiglio è fermarsi»

Di Alessandro D’Amato
Liam morto sentiero
ATTUALITÀ

«Mamma mi sono perso». Il dramma di Liam, il 15enne francese precipitato e morto in Valle d’Aosta

Di Ugo Milano
speleologo bloccato
ATTUALITÀ

Estratto vivo dopo 24 ore lo speleologo intrappolato in una grotta nel Cuneese. Le sue prime parole: «Finalmente»

Di Giammarco Pio Isoldi
simone moro alpinismo
ATTUALITÀ

Simone Moro e l’alpinismo come turismo di massa: «Oggi ci sono clienti come per safari e crociere»

Di Alba Romano